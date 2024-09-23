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موتو جي بي جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

باستيانيني يُدافع عن فوزه المثير للجدل في ميزانو

قال إينيا باستيانيني أنّ تجاوزه الذي سمح له بالفوز في ميزانو كان "عادلًا بالكامل"، بالرغم من تسبّبه في الكثير من الآراء المتعارضة.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وإنيا باستيانيني، فريق دوكاتي ومارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وخورخي مارتن، براماك ريسينغ

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وإنيا باستيانيني، فريق دوكاتي ومارك ماركيز، غريسيني ريسينغ وخورخي مارتن، براماك ريسينغ

الصورة من قبل: دورنا

دافع باستيانيني على تجاوزه المثير للجدل على خورخي مارتن ليؤمّن الفوز بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى، قائلًا أنّه لم يتجاوز الحدود.

سلّط باستيانيني الضغط على مارتن متصدّر معظم فترات السباق ليُقدم على هجوم أخير في المنعطف الرابع من اللفّة الأخيرة.

وبالدخول إلى المنعطف الأيمن الضيّق، دفع باستيانيني درّاجته على الخطّ الداخلي لمتصدّر البطولة، ما تسبّب في وقوع احتكاكٍ بينهما وخروج مارتن عن المسار.

 

وبالرغم من انزعاج مارتن، وقول مارك ماركيز أنّ الإيطالي كان يجب أن يُعاقب لقاء تجاوزه الخطّ الأبيض في مخرج المنعطف، لا يرى باستيانيني أيّ مشكلة في تجاوزه الذي لم يتمّ التحقيق فيه من قبل المراقبين في النهاية، قائلًا أنّه كان عليه الإقدام على تلك المحاولة كون الفوز بالسباق مطروحٌ على الطاولة.

وقال في هذا الصدد: "لم يكن خورخي سعيدًا بالتأكيد، لكنّه قلّص المساحة كثيرًا عندما تجاوزته. كنت على الحدود القصوى، لكنّه كان تجاوزًا جيّدًا".

وأضاف: "عندما تكون لك فرصة للفوز بالسباق، فعليك فعل ذلك. أجل، كانت محاولة على الحدود القصوى، لكنّها كانت الخيار الوحيد".

وأكمل: "رأيت الفرصة الوحيدة للهجوم عليه في المنعطف الرابع من اللفّة الأخيرة، وقد حاول إغلاق الخطّ. كنت على الحدود بالنسبة لمقدّمة الدرّاجة، ومن ثمّ أغلقت المنعطف وفزت بالسباق".

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