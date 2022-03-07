باستيانيني: فوزي الأوّل في الموتو جي بي "لم يكن متوقّعًا"

أحرز بطل الموتو 2 موسم 2020 انتصاره الأوّل في الفئة العليا والفوز الأوّل لفريق غريسيني منذ 2006 عندما حقّق الفوز بالجولة الافتتاحيّة لموسم 2022 على متن درّاجة دوكاتي من العام الماضي.

وبعد أن قدّم أفضل تصفيات له في الموتو جي بي بتأهّله ثانيًا، كان من المتوقّع أن يُنافس باستيانيني على الفوز في سباق الأحد بالنظر إلى تحقيقه لمنصّتي تتويج في العام الماضي بالرغم من انطلاقه من خارج العشرة الأوائل.

لكنّ باستيانيني شعر بأنّ قدراته ستُخوّله تحقيق منصّة التتويج فقط في سباق الأحد وليس الفوز.

وقال حيال ذلك: "لم يكن هذا الفوز الأوّل متوقّعًا، لأنّه كان من الرائع لي اليوم أن أصعد على منصّة التتويج. أمّا تحقيق الفوز فلم يكن متوقّعًا، لكنّني لاحظت الحافز في الفريق وأوجه الشباب".

وأوضح باستيانيني أنّ الأجواء في الفريق "مدهشة" وأنّ الحافز جعل الفوز بسباق الأحد ممكنًا.

وقال في هذا الصدد: "هذا رائعٌ لأنّ فاوستو جلب معه أشخاصًا رائعين لهذا الفريق. وجمعت ناديا (زوجة الراحل غريسيني) الفريق بأكمله والأجواء مدهشة".

وأكمل: "جميع الشباب متحفّزون مثلي وهو ما جعل هذا الفوز ممكنًا اليوم".

وبتعليقه على اللفّة الأخيرة، قال باستيانيني أنّها "كانت واحدة من أطول اللفّات في حياته".