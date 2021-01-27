"ال سي آر" تلتزم مع الـ "موتو جي بي" لخمسة مواسم إضافية

تمّ تأسيس فريق "ال سي آر" من قِبَل الإيطالي لوتشيو تشيكينيللو في 1996 عندما كان يسابق في بطولة العالم لفئة "125 سي سي"، قبل أن يصعد الفريق إلى فئة "250 سي سي" في 2002.

وشهد العام 2006 ترقية الفريق للمشاركة في "الموتو جي بي" كفريق زبون لهوندا، مع دراجة واحدة فقط قادها كايسي ستونر.

وظل الفريق مشاركًا بدراجة واحدة حتى 2015، عندما استقدم كال كراتشلو وجاك ميلر، قبل أن يصبح فريقًا مشاركًا بدراجتين بشكل دائم بدءًا من 2018.

وقد فاز فريق "ال سي آر" بثلاثة سباقات في الفئة العليا مع كراتشلو، الذي سجّل أولى انتصارات الفريق في 2016 في التشيك.

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هذا وسيشارك فريق "ال سي آر" في موسم 2021 مع بطل الموتو 2 في 2019 أليكس ماركيز إلى جانب تاكاكي ناكاغامي على متن درّاجة "آر سي213 في" المدعومة مصنعيًا.

وتعقيبًا على صفقة فريقه الجديدة مع البطولة، قال تشيكينيللو: "إنه لشرف كبير لي أن أعلن عن تجديد فريق ال سي آر مؤخّرًا لصفقة بقائه في الموتو جي بي حتى 2026".

وأضاف: "أنا ممتن لمواصلة المشاركة في الفئة العليا لخمسة أعوام إضافية، ولا أطيق الانتظار لنبدأ فصلًا جديدًا في تاريخ ال سي آر، ومع درّاجَينا تاكاكي ناكاغامي وأليكس ماركيز على درّاجة مصنعية بالكامل".

جديرٌ بالذكر أن "ال سي آر" هو ثاني فريق زبون يؤكّد مشاركته في الـ "موتو جي بي" لما بعد 2021، بعد أن أعلن فريق "غريسيني" في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي توقّفه عن أن يكون مشاركًا مصنعيًا لصالح أبريليا بدءًا من 2022 والعودة للمشاركة كفريق مستقل.