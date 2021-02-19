"ال سي آر" تكشف النقاب عن دراجة أليكس ماركيز لموسم 2021 في "الموتو جي بي"

تمّت ترقية ماركيز إلى "الموتو جي بي" ليقود لصالح الفريق المصنعي لهوندا في 2020، وذلك بعد رحيل بطل العالم الثلاثي خورخي لورينزو وإعلان اعتزاله نهاية موسم 2019.

وبالرُغم من البداية الصعبة التي واجهها ماركيز في موسمه الأوّل في الفئة العليا، إلّا أنه عاد ليكون من بين أفضل درّاجي هوندا وكان الوحيد الذي صعد إلى منصّة التتويج بينهم في مناسبتين بحلوله ثانيًا في فرنسا وأراغون، لكنّه أنهى الموسم بالمركز الـ 14 في الترتيب.

وقد جاء قرار هوندا بتعويضه في الفريق المصنعي ببول إسبارغارو قبل انطلاق موسم 2020 الذي تمّ تأجيله بسبب جائحة كورونا، بيد أنّه سيظل درّاجًا مدعومًا مصنعيًا بعد توقيعه عقدًا لعامين في 2021 للقيادة لصالح "ال سي آر".

وتعليقًا على الكسوة اللونية الجديدة لدراجة "ال سي آر" لموسم 2021، قال ماركيز: "عندما رأيتها للمرة الأولى، اليوم، انتابني شعور رائع".

وأضاف: "إنّها دراجة رائعة وألوانها مميزة. أعلم أن ال سي آر لديها تاريخ كبير في بطولة العالم، لذا من دواعي سروري أن أرتدي ألوان الفريق. وكما سبق وقلت، المظهر مهم، لكن النتائج أكثر أهمية، لذا من الرائع دومًا ارتداء ألوان جيّدة وتحقيق نتائج جيّدة كذلك".

هذا ويحل ماركيز مكان الفائز بثلاثة سباقات في "الموتو جي بي" كال كراتشلو الذي سيكون درّاج الاختبار الرسمي لياماها هذا العام.

كما سيجاور الإسباني تاكاكي ناكاغامي في "ال سي آر" هذا الموسم، حيث سيتم الكشف عن درّاجة الياباني لموسم 2021 يوم غد السبت.

و"ال سي آر" هي الفريق الأخير الذي أطلق موسمه لهذا العام خلال هذا الأسبوع بعد إطلاق الفريق المصنعي لياماها يوم الاثنين الماضي.

جديرٌ بالذكر أنّ شقيق ماركيز وبطل العالم ست مرات مارك سيكون حاضرًا بجوار إسبارغارو خلال إطلاق موسم "ريبسول هوندا" يوم الاثنين المُقبل، ليسجّل أول ظهور رسمي له منذ عودته التي لم تدم بعد الجراحة خلال جائزة الأندلس الكبرى في يوليو/تموز الماضي.