ال سي آر تعلن اعتزال ناكاغامي منافسات الموتو جي بي بعد موسم 2024

أعلنت "ال سي آر" بأن تاكاكي ناكاغامي لن يواصل مسيرته مع الفريق في الموسم المُقبل، ليُفسح المجال أمام صعود سومكيات تشانترا إلى الفئة العليا.

كما كان متوقعًا بشكل كبير، فإن 2024 سيكون الموسم الأخير في مسيرة الدراج الياباني ناكاغامي ضمن الفئة العليا لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وذلك بعد أن كان جزءًا من تشكيلة ال سي آر منذ 2018.

مع ذلك، سيظل ناكاغامي ضمن عائلة هوندا بعد اعتزاله الموتو جي بي، حيث سيعزز من فريق الاختبار لدى الصانع الياباني بجوار دراجي الاختبار الحاليين ستيفان برادل وأليكس إسبارغارو.

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يُذكر أن ناكاغامي قد خاض 8 مواسم في الموتو جي بي، وأكمل أكثر من 100 سباق، كانت أبرز نتائجه فيها حصد البول بويزشن في آراغون في 2020.

وتعقيبًا على إنهاء مسيرته في الموتو جي بي قال الدراج الياباني: "لقد قررت وضع حد لمسيرتي كدراج موتو جي بي مع نهاية موسم 2024. إذ أودّ التعبير عن خالص امتناني لكل المشجعين الذين دعموني على الدوام".

وأضاف: "كما أودّ توجيه الشكر إلى هوندا على دعمها لي منذ فترة طويلة. وبدءًا من 2025، سأشارك في عملية تطوير دراجات اتش آر سي. أنا متحمس جدًا لهذا الفصل الجديد في مسيرتي".