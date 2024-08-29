ال سي آر تعلن اعتزال ناكاغامي منافسات الموتو جي بي بعد موسم 2024
سيعتزل ناكاغامي منافسات الموتو جي بي بعد موسم 2024 لينتقل إلى دور دراج الاختبار لدى هوندا.
تاكاكي ناكاغامي، آل سي آر هوندا
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
أعلنت "ال سي آر" بأن تاكاكي ناكاغامي لن يواصل مسيرته مع الفريق في الموسم المُقبل، ليُفسح المجال أمام صعود سومكيات تشانترا إلى الفئة العليا.
كما كان متوقعًا بشكل كبير، فإن 2024 سيكون الموسم الأخير في مسيرة الدراج الياباني ناكاغامي ضمن الفئة العليا لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وذلك بعد أن كان جزءًا من تشكيلة ال سي آر منذ 2018.
مع ذلك، سيظل ناكاغامي ضمن عائلة هوندا بعد اعتزاله الموتو جي بي، حيث سيعزز من فريق الاختبار لدى الصانع الياباني بجوار دراجي الاختبار الحاليين ستيفان برادل وأليكس إسبارغارو.
يُذكر أن ناكاغامي قد خاض 8 مواسم في الموتو جي بي، وأكمل أكثر من 100 سباق، كانت أبرز نتائجه فيها حصد البول بويزشن في آراغون في 2020.
وتعقيبًا على إنهاء مسيرته في الموتو جي بي قال الدراج الياباني: "لقد قررت وضع حد لمسيرتي كدراج موتو جي بي مع نهاية موسم 2024. إذ أودّ التعبير عن خالص امتناني لكل المشجعين الذين دعموني على الدوام".
وأضاف: "كما أودّ توجيه الشكر إلى هوندا على دعمها لي منذ فترة طويلة. وبدءًا من 2025، سأشارك في عملية تطوير دراجات اتش آر سي. أنا متحمس جدًا لهذا الفصل الجديد في مسيرتي".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
هل يعود تراجع ريد بُل في الفورمولا 1 إلى جناحها الأمامي؟
كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز
سيارة الأمان بطلة أولى الحوادث خلال اختبارها على حلبة مونزا
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات