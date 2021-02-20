"ال سي آر" تزيح الستار عن درّاجة ناكاغامي لموسم 2021 في "الموتو جي بي"
كشف فريق "ال سي آر هوندا" النقاب عن درّاجته التي سيقودها تاكاكي ناكاغامي في موسم 2021 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وذلك قُبيل انطلاق الموسم من قطر الشهر المُقبل.
سيدافع ناكاغامي من جديد عن ألوان "ال سي آر" ضمن موسمه الرابع في الفئة العليا، وذلك بعدما خاض مشاركته الأولى في "الموتو جي بي" مع الفريق الزبون لهوندا في 2018.
وقد تمتّع الدرّاج الياباني بأفضل موسم له حتى الآن في 2020، حيث حصد قطب الانطلاق الأوّل في جائزة ترويل الكبرى، كما اقترب من تسجيل أوّل منصّة تتويج له في عدّة مناسبات.
اقرأ أيضاً:
وسيشارك صاحب الـ 29 عامًا بجوار زميل جديد في 2021، والمتمثّل في أليكس ماركيز، الذي انتقل من صفوف الفريق المصنعي لهوندا لحساب بول إسبارغارو.
في المقابل، حلّ ماركيز - الذي كان أفضل درّاجي هوندا العام الماضي في غياب شقيقه مارك - مكان كال كراتشلو ضمن صفوف "ال سي آر"، حيث اعتزل الدرّاج البريطاني منافسات البطولة ليكتفي بدور درّاج الاختبار الرسمي لدى ياماها في 2021.
المقال السابق
"ال سي آر" تكشف النقاب عن دراجة أليكس ماركيز لموسم 2021 في "الموتو جي بي"
المقال التالي
ياماها تؤمن بقدرات فينياليس أكثر من نفسه
حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|قائمة السائقين
|تاكاكي ناكاغامي
|قائمة الفرق
|فريق إل سي آر