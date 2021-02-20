"ال سي آر" تزيح الستار عن درّاجة ناكاغامي لموسم 2021 في "الموتو جي بي"

سيدافع ناكاغامي من جديد عن ألوان "ال سي آر" ضمن موسمه الرابع في الفئة العليا، وذلك بعدما خاض مشاركته الأولى في "الموتو جي بي" مع الفريق الزبون لهوندا في 2018.

وقد تمتّع الدرّاج الياباني بأفضل موسم له حتى الآن في 2020، حيث حصد قطب الانطلاق الأوّل في جائزة ترويل الكبرى، كما اقترب من تسجيل أوّل منصّة تتويج له في عدّة مناسبات.

وسيشارك صاحب الـ 29 عامًا بجوار زميل جديد في 2021، والمتمثّل في أليكس ماركيز، الذي انتقل من صفوف الفريق المصنعي لهوندا لحساب بول إسبارغارو.

في المقابل، حلّ ماركيز - الذي كان أفضل درّاجي هوندا العام الماضي في غياب شقيقه مارك - مكان كال كراتشلو ضمن صفوف "ال سي آر"، حيث اعتزل الدرّاج البريطاني منافسات البطولة ليكتفي بدور درّاج الاختبار الرسمي لدى ياماها في 2021.