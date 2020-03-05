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الموتو جي بي لا تستبعد إقامة سباقات بدون حضور الجمهور

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الموتو جي بي لا تستبعد إقامة سباقات بدون حضور الجمهور
05-03-2020

اعترف كارميلو إزبيليتا المدير التنفيذي لشركة دورنا سبورتس المروّجة للرياضة بأنّ إقامة سباقات الموتو جي بي خلف الأبواب الموصدة سيكون من بين الأفكار المدروسة من أجل الحدّ من الاضطرابات الناجمة عن تفشّي فيروس "كوفيد-19".

أدّت إجراءات حجرٍ صحي جديدة مفروضة على القادمين من إيطاليا نحو قطر إلى إلغاء السباق الافتتاحيّ من الموسم، بينما تمّ تأجيل الجولة الثانية في تايلاند بسبب حظر البلاد للتجمعات الضخمة.

وتمّ الآن تأكيد انطلاق الموسم في أوستن – التي كانت من المفترض أن تكون الجولة الثالثة – بينما تمّ تأجيل جولة تايلاند إلى 4 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.

لكنّ الارتفاع المتواصل في عدد حالات الإصابة حول العالم يزيد من التهديدات على السباقات مع تقدّم الموسم.

وبحديثه ضمن مؤتمر صحفي قبيل جائزة قطر الكبرى – التي ستشهد الاقتصار على فئتَي الموتو 2 والموتو 3 – قال إزبيليتا أنّ "كلّ شيء ممكنٌ" على صعيد ضمان سير الفعاليّات، حيث طُرحت فكرة إقامة السباقات من دون جمهورٍ كخيار.

وقال الإسباني: "كلّ شيء ممكن. الأمر الأهمّ بالنسبة إلينا هو وجود حلٍ لكلّ شيء. قلنا دائمًا أنّ دورنا تربطها اتّفاقيات بـ فيم وإيرتا، وهذا واجبنا".

وأكمل: "الأهمّ، وأعني أكثر أهميّة من الجوانب الاقتصاديّة، هو خوض السباقات وأضمن لكم أنّه بالتعاون مع أفراد إيرتا، وجميع مدراء الموتو 2 والموتو 3 فإنّنا سنُحاول خوض أقصى قدرٍ ممكنٍ من السباقات".

وأردف: "لن أقول الآن أنّني متفائلٌ أم لا، لكنّ الأمر الوحيد الذي أعدكم به هو أنّنا سنعمل بجهد للتوصّل إلى أيّ حلٍ من أجل ضمان خوض السباقات المتبقية – السباقات الـ 19 المتبقية".

وكشف إزبيليتا أنّ دورنا حاولة تنظيم رحلة مُستأجرة من فرنسا لإيصال جميع الدرّاجين الإيطاليين وأكبر قدرٍ ممكنٍ ن الأطقم من كلّ فريق من أجل التسابق في قطر، وكانوا قريبين من النجاح قبل إعلان البلاد عن قيودها الجديدة.

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