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"الموتو جي بي" ستقدم سلسلة وثائقية على شاكلة "قُد للنجاة" ضمن منصة أمازون برايم

تنتهي شركة "دورنا سبورتس" المروّجة لبطولة "الموتو جي بي" الآن من إتمام خطط تقديم سلسلة وثائقية على شاكلة "قُد للنجاة" على منصّة البث "أمازون برايم فيديو".

"الموتو جي بي" ستقدم سلسلة وثائقية على شاكلة "قُد للنجاة" ضمن منصة أمازون برايم

حققت سلسلة "قُد للنجاة"، المعروضة على نتفليكس وتتمحور حول بطولة العالم للفورمولا واحد، نجاحًا واسعًا على شبكة البث الشهيرة منذ بدء عرضها في 2019.

وقد ساهمت هذه السلسلة في جلب جمهور جديد لعالم الفورمولا واحد، ما عزّز بدوره الاهتمام بالبطولة، وهو ما انعكس في تواجد البطولة على طريق بلوغ مليار متابع في 2022، وذلك بسبب تأثير الوثائقي الناجح، إلى جانب زيادة انخراط البطولة في الرياضات الإلكترونية.

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حيث وبعد أن أورد لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بالأمس أنّ سلسلة مشابهة قيد التجهيز لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، يُمكننا الآن الكشف بأنّ "دورنا سبورتس" المروّجة تعمل بالفعل مع أمازون من أجل جلب وثائقي خاص بها يدخل خلف كواليس الرياضة إلى منصّة البث "برايم فيديو".

هذا ويتواجد طاقم عمل من "ميديابرو" - شركة الإنتاج خلف تلك السلسلة - في قطر بالفعل من أجل السباقين الافتتاحيين من موسم 2021، لتصوير المحتوي الذي سيكون ضمن الوثائقي.

ومن المعلوم أنّ صيغة وثائقي "الموتو جي بي" ستكون مشابهة لتلك المعتمدة في سلسلة "قُد للنجاة"، حيث تتمحور كل حلقة حول شخصيات مختلفة من البادوك.

فيما ما تزال تفاصيل السلسلة من حيث عدد حلقاتها وموعد عرضها غير معلومة في الوقت الحالي.

وقد سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" درّاجي الصدارة في البطولة على هامش جائزة قطر الكبرى حول آرائهم في سلسلة مشابهة لتلك المتمحورة حول الفورمولا واحد، حيث جاءت تعليقاتهم إيجابية من جميع الجوانب.

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جديرٌ بالذكر أنّ "الموتو جي بي" لم تحظ بسلسلة وثائقية جماهيرية منذ "هيتينغ ذي أبيكس"، والتي أخرجها مارك نيل - الذي كان على رأس أفلام وثائقية أخرى ناجحة حول البطولة - وأنتجها براد بيت.

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