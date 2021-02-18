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"الموتو جي بي" ستفرض إغلاقًا صارمًا على البادوك في قطر

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"الموتو جي بي" ستفرض إغلاقًا صارمًا على البادوك في قطر

سيخضع بادوك بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لبروتوكول إغلاق صارم لتجارب قطر والجولة المزدوجة لضمان أن ينطلق موسم 2021 بشكل آمن.

تسببت جائحة كورونا في تعديل "الموتو جي بي" لخططها لانطلاقة موسم 2021، حيث تمّ تأجيل جائزتي الأرجنتين والولايات المتحدة وإضافة سباق ثانٍ في قطر، إلى جانب إقامة الجولة الثالثة من الموسم في البرتغال.

كما تمّ إلغاء تجارب فبراير الشتوية في سيبانغ بسبب تفاقم الوضع الوبائي في ماليزيا.

وبالرُغم من دخول الجائحة في موجتها الثانية من الإصابات في العديد من الدول حول العالم، تمضي "الموتو جي بي" قُدمًا مع خططها لانطلاقة موسم 2021 في الموعد.

وقد تم نقل التجارب الشتوية لتُقام في قطر في 6 و7 مارس/أذار و10 - 12 من ذات الشهر، قبل إقامة السباق الافتتاحي للموسم في نهاية أسبوع 28 مارس ومن ثمّ السباق الثاني في قطر في الأسبوع التالي.

ومن أجل ضمان سلامة البادوك،  صممت "الموتو جي بي" بروتوكولاتها للمحيط الحيوي على غرار تلك المستخدمة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والدوري الأمريكي للمحترفين.

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حيث سيتعين على جميع أفراد البادوك الحصول على نتيجة اختبار سلبية للفيروس في غضون 72 ساعة من الصعود إلى الرحلة المتجهة إلى الدوحة، كما سيخضعون لفحص "بي سي آر" آخر حال وصولهم قبل أن يدخلوا في عزل فندقي في انتظار النتائج.

كما سيكون جميع أعضاء البادوك عرضة لاختبارات "بي سي آر" عشوائية خلال كامل إقامتهم في قطر، حيث سيتم الاستعانة بأربعة فنادق للإقامة.

وتتمثّل صرامة البروتوكول المتّبع كذلك في عدم السماح لأيّ فرد من البادوك بأن يؤجّر سيارة، حيث ستنظم البطولة نقل البادوك بين الفنادق والحلبة.

كما لن يُسمح لأيّ أحد بمغادرة أرض الفندق لأيّ سبب بخلاف التوجه إلى الحلبة، بالرُغم من تقييم إمكانية السماح برحلات المجموعات خلال الأيام الخالية من النشاطات على الحلبة.

وفي الوقت الحالي، ليس هنالك إجبار لدرّاجي البطولة على البقاء في الدولة بين التجارب الشتوية الثانية والسباق الافتتاحي، لكن بادوك الموتو 2/الموتو 3 - الذي سيجري تجاربه في قطر في 19 - 21 مارس/أذار - لن يُسمح له بمغادرة البلد حتى بعد جائزة الدوحة الكبرى.

جديرٌ بالذكر أنّ ذات البروتوكولات المتبعة عند الوصول إلى قطر يجب أن تُتبع من جديد لأيّ دراج يعود إلى موطنه بين التجارب والسباق الافتتاحي.

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