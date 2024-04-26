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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة إسبانيا الكبرى

الموتو جي بي ستعتمد شعارًا جديدًا في العام المقبل

ستعتمد بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" شعارًا جديدًا في نهاية 2024 كجزء من خطط تجديد هويّة السلسلة وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

تم التحديث:
صورة للدرّاجات

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تدرس دورنا سبورتس، مالكة الحقوق التجاريّة للموتو جي بي، فكرة تجديد هويّة السلسلة واعتماد شعارٍ جديدٍ لها منذ العام الماضي.

لكنّ دورنا لم تُعلن فرق البطولة بتلك الخطط إلّا عند التجارب التحضيريّة للموسم الجديد في قطر في فبراير من هذا العام.

ويهدف دان روسوموندو المدير التجاري لدورنا عرض الشعار الجديد للموتو جي بي في نوفمبر المقبل.

وفي حين أنّ هذا التطوّر أتي على إثر استحواذ ليبرتي ميديا على 86 بالمئة من دورنا، وهي صفقة ستكتمل بنهاية العام الجاري، فإنّ تجديد هويّة علامة الموتو جي بي غير متّصلٍ بذلك.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، قال روسوموندا: "هذا التجديد يتمحور حول كيفيّة عرض أنفسنا فوق كلّ شيء".

وأضاف: "الموتو جي بي هي هذا العرض المذهل الذي شاهدناه قبل أسبوعين في أوستن، ونريد عرض أنفسنا إلى العالم بهذا الشكل".

وأردف: "من حظّنا أنّ التسابق لدينا مذهل. هذا ما نحتاج لشرحه وعرضه. إنّها أحداثٌ دوليّة وتُغطي العديد من المناطق حول العالم. من طريقة معاملتنا لمشجّعينا، إلى شركائنا، وإلى علاقتنا بزبائننا".

وبالرغم من تقليل روسوموندا من شأن تأثير الشعار الجديد السابق، الذي انطلق في 2000 وتمّ تعديله في 2007، فمن الواضح أنّ التغيير الجديد سيكون الأكثر بروزًا في أوساط الجماهير العامة.

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