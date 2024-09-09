الموتو جي بي ستعتمد اتصالات لاسلكيّة مع الدرّاجين في 2025

كان اجتماع قد عُقد بواسطة "دورنا" يوم الخميس الماضي في ميسانو، حيث أبلغ منظمو السلسلة الفرق بقرار تقديم الاتصالات اللاسلكية في موتو جي بي.

وسيتم تقديم النظام على مراحل، وسيُسمح في البداية فقط للمدير الرياضي بالتواصل مع الدرّاجين، حيث ستكون الرسائل قصيرة وموجزة ودائمًا بهدف تحسين السلامة.

أمّا في المرحلة الثانية، التي قد تبدأ في وقت مبكر من عام 2026، سيكون الاتصال اللاسلكي ثنائي الاتجاه، مما يسمح للدرّاجين بالتحدث والرد على توجيهات المدير الرياضي.

أما الخطوة النهائية، والتي لا تزال بدون موعد تنفيذ محدد، فستكون مشابهة لنظام الفورمولا 1، حيث تسمح بفتح الاتصالات بين الدرّاجين والفرق. وتهدف هذه الخطوة بشكل كبير إلى تحسين العرض التلفزيوني.

وبعد العمل المكثف، تمكنت الموتو جي بي الآن من تصميم سماعة لا توضع داخل أذن الدرّاج في الخوذة، بل في شحمة الأذن خارج الأذن، مع نقل الصوت عبر الاهتزاز، مما يجعل النظام أقل إزعاجًا.

وأوضح مافريك فينياليس، الذي طلب من فريقه أبريليا اختبار الجهاز مع زميله في الفريق أليكس إسبارغارو ودرّاج التجارب لورينزو سافادوري في ميزانو: "قد يكون هذا النظام مفيدًا للغاية للسلامة، إذا كان هناك حادث، على سبيل المثال، يمكن للإدارة الرياضية أن تحذرك فورًا".

وأضاف فينياليس: "من الواضح أن الأوقات تتغير وأن هذه الأشياء تجعل العرض أفضل. "جملتي المفضلة التي يمكنني أن أخبرك بها الآن، ستكون: لا تزعجني الآن!'".

وكان فابيو كوارتارارو من فريق ياماها، الذي اختبر النظام في خيريز عام 2022 وفي فالنسيا العام الماضي، واحدًا من عدد قليل من الدرّاجين الذين اختبروه مرة أخرى في ميزانو يوم الاثنين.

وقال الفرنسي: "سيرجي [سيندرا، رئيس قسم التلفزيون في دورنا] يعمل بشكل جيد للغاية على هذا. لقد كان يطور النظام لفترة طويلة وأعتقد أنها فكرة رائعة لأسباب عديدة. لا يزال لدينا طريق طويل لنقطعه لأن ضجيج الدراجة يجعل السماع بوضوحٍ أمرًا صعبًا".