الموتو جي بي ستبدأ موسم 2023 من القارة الأوروبيّة للمرّة الأولى منذ 2006

أعلنت دورنا سبورتس، مالك الحقوق التجاريّة للموتو جي بي، في وقتٍ سابقٍ من هذا العام عن الحاجة لإجراء أعمال أساسيّة على حلبة لوسيل الدوليّة في قطر، ما يعني فقدانها لموقعها الافتتاحيّ للموسم.

وكانت قطر عادة ما تستضيف الجولة الافتتاحيّة للموتو جي بي منذ 2007، وكانت نسخة 2008 الأولى التي تُقام تحت الأضواء الكاشفة.

لكنّ موسم 2023 سينطلق في أوروبا عبر جائزة البرتغال الكبرى في 26 مارس، والتي تمّ تقديمها بعد أن كانت أولى السباقات الأوروبيّة في الروزنامة في العامين الماضيين.

وكنتيجة لاستضافة البرتغال للجولة الافتتاحيّة من الموسم، ستُقام التجارب الشتويّة الأخيرة على الحلبة البرتغاليّة كذلك.

يُشار إلى أنّه قد تمّ الاقتصار على خمسة أيّام تجارب تحضيريّة للموسم الجديد بالنسبة للعام المقبل، حيث ستُقام ثلاثة منها على حلبة لم يتمّ تحديدها بعد، على أن يقام اليومان المتبقيان على الحلبة البرتغاليّة.