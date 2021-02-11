"الموتو جي بي" توقّع صفقة لخمسة أعوام مع الاتّحاد الدولي للفرق

وقعّت "دورنا سبورتس" في 2016 اتفاقية لخمسة أعوام مع الفرق المستقلة، والتي تسري من 2017 إلى 2021، حيث تحمي بدورها الفرق الموقّعة عليها خلال هذه الفترة وتضمن (إلى جانب أمور أخرى) زيادة في الدعم المالي.

الاتحاد الدولي لفرق التسابق تمّ تأسيسه في 1986 وعمل كصوت ممثّل لفرق الجائزة الكبرى في عملية اتّخاذ القرار في "الموتو جي بي".

هذا وتعزز الاتفاقية الأخيرة من علاقة دورنا مع الاتحاد، إذ ساهمت جهودهما المشتركة خلال الأعوام الأخيرة في زيادة الدعم للفرق المستقلة ما قاد إلى تنافسية أكبر بكثير في البطولة.

حيث شهد موسم 2020 فوز ثلاثة دراجين من فرق مستقلة - ثنائي بيتروناس فابيو كوارتارارو وفرانكو موربيديللي، ودرّاج "تيك3" ميغيل أوليفيرا - بثمانية من السباقات الـ 14.

وتعقيبًا على الاتفاقية الجديدة قال كارميلو إزبيليتا المدير التنفيذي لدورنا: "لا يسعنا أن نكون أكثر سعادة بالإعلان عن اتفاقية أخرى بخمسة أعوام مع الاتحاد الدولي لفرق التسابق والفرق المستقلة".

وأضاف: "أنا فخور بما حققناه حتى الآن وأتطلّع لمواصلة تعاوننا المشترك وكذلك مستويات المنافسة والاهتمام التاريخية في الرياضة، حيث أشعر بالسرور عند رؤية فرقنا المستقلة تتقدم من أفضل إلى أفضل".

جديرٌ بالذكر أنّه وخلال الأسابيع الأخيرة أكّد فريقا "ال سي آر" و"غريسيني" التزامهما بالبقاء في البطولة لما بعد موسم 2021، بينما كانت دوكاتي، كاي تي ام وهوندا أوّل ثلاثة مصنعين يوقّعون عقد الأعوام الخمسة الجديد مع دورنا.