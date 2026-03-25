الموتو جي بي تُنهي التحقيق في مشاكل جائزة البرازيل وتَعِد بإصلاحات بحلول 2027

جاء ذلك بعد يومين من نهاية عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصدرت إدارة السباق بيانًا مفصلًا يوضح الأسباب التي ألقت بظلالها على عودة البطولة إلى البرازيل بعد غياب دام عقدين.

وكشفت الموتو جي بي أنّ الحفرة التي ظهرت على خط البداية/النهاية بعد التصفيات كانت نتيجة "انهيار نظام صرف صحي قديم وغير موثّق تحت سطح الحلبة".

وأكدت أنّ عمال الحلبة تدخلوا فورًا لمعالجة المشكلة، ما سمح باستئناف النشاط، ولكن بعد تأخيرات كبيرة، إذ انطلق السباق القصير متأخرًا بـ80 دقيقة، كما تم تأجيل تصفيات الموتو2 إلى صباح يوم الأحد.

أما تدهور سطح الحلبة في المنعطفين 11 و12، فقد وُصف بأنه "تلف موضعي في الإسفلت"، ناجم عن "الحرارة المرتفعة والنشاط المكثف على الحلبة" بعد سباقي الموتو 3 والموتو 2.

ورغم إزالة "جميع الحصى الزائد" من المسار، أشارت البطولة إلى بقاء "خطر بسيط لاستمرار التدهور"، ما دفعها إلى تقليص مسافة السباق بثماني لفات. وقد بلغت المسافة الجديدة 23 لفة، أي 75% من المسافة الأصلية، وهو ما سمح بمنح النقاط الكاملة.

ومع ذلك، لم يتم تقديم تفسير إضافي محدد لسبب تقليص عدد اللفات بهذا الشكل.

كما أوضحت السلسلة أنّ الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة قبل انطلاق الحدث "ساهمت" في مشاكل سطح الحلبة، وأثّرت أيضًا على الأعمال النهائية في الموقع.

وتطرّقت كذلك إلى التساؤلات حول جودة الإسفلت الجديد، مشيرة إلى أنّ "كل موقع حول العالم يتطلب خلطة إسفلت مختلفة وإجراءات رصف خاصة، ويتم تحديد ذلك من قبل الحلبة وتقديمه إلى الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم" لضمان استيفاء جميع معايير السلامة".