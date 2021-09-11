الموتو جي بي تُكمل روزنامة موسم 2021 وتأكيد إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى

تأثّرت روزنامة 2021 بشكلٍ كبير بسبب وباء كورونا، حيث شهدت الروزنامة الأصليّة مطلع هذا العام العديد من التغييرات والمراجعات.

إذ تمّ إلغاء سباقات تايلاند، وماليزيا، وأستراليا، واليابان وفنلندا، بينما بقيت جائزة الأرجنتين الكبرى، التي كانت من المفترض أن تُقام في أبريل الماضي، مؤجّلة إلى أجلٍ غير مسمى.

وأكّدت "فيم" والموتو جي بي الآن إلغاء الحدث للعام الثاني على التوالي، بالرغم من أنّ إقامته لم تكن واقعيّة مطلقًا هذا العام.

وعلى إثر إلغاء سباق الأرجنتين، تمّ تأكيد سباق الأمريكيّتين في أوستن مطلع أكتوبر المقبل، فضلًا عن إضافة سباقٍ ثانٍ في البرتغال في نوفمبر.

ويأتي قرار الموتو جي بي بالمضيّ قدمًا مع سباق أمريكا في الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع الوبائيّ في أوستن، حيث تجاوزت المستشفيات طاقة استيعابها بعد الانتشار الحاد للعدوى.

وأُضيف سباق ثانٍ في ميزانو في 24 أكتوبر لتعويض سباق ماليزيا. وأعلنت الموتو جي بي الآن عن أنّ ذلك الحدث سيُعرف بـ جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وسيُختتم الموسم في 14 نوفمبر المقبل في فالنسيا، قبل أن تُقام التجارب الرسميّة الأولى لموسم 2022 في خيريز يومَي 18 و19 من ذات الشهر.