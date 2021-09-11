تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون التالي / كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون
موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى أخبار عاجلة

الموتو جي بي تُكمل روزنامة موسم 2021 وتأكيد إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى

أكملت الموتو جي بي العمل على الجزء الختاميّ من روزنامة 2021، مؤكّدة رسميًا إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى وإعلان اسم سباق ميزانو الثاني.

الموتو جي بي تُكمل روزنامة موسم 2021 وتأكيد إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى

تأثّرت روزنامة 2021 بشكلٍ كبير بسبب وباء كورونا، حيث شهدت الروزنامة الأصليّة مطلع هذا العام العديد من التغييرات والمراجعات.

إذ تمّ إلغاء سباقات تايلاند، وماليزيا، وأستراليا، واليابان وفنلندا، بينما بقيت جائزة الأرجنتين الكبرى، التي كانت من المفترض أن تُقام في أبريل الماضي، مؤجّلة إلى أجلٍ غير مسمى.

وأكّدت "فيم" والموتو جي بي الآن إلغاء الحدث للعام الثاني على التوالي، بالرغم من أنّ إقامته لم تكن واقعيّة مطلقًا هذا العام.

وعلى إثر إلغاء سباق الأرجنتين، تمّ تأكيد سباق الأمريكيّتين في أوستن مطلع أكتوبر المقبل، فضلًا عن إضافة سباقٍ ثانٍ في البرتغال في نوفمبر.

ويأتي قرار الموتو جي بي بالمضيّ قدمًا مع سباق أمريكا في الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع الوبائيّ في أوستن، حيث تجاوزت المستشفيات طاقة استيعابها بعد الانتشار الحاد للعدوى.

وأُضيف سباق ثانٍ في ميزانو في 24 أكتوبر لتعويض سباق ماليزيا. وأعلنت الموتو جي بي الآن عن أنّ ذلك الحدث سيُعرف بـ جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وسيُختتم الموسم في 14 نوفمبر المقبل في فالنسيا، قبل أن تُقام التجارب الرسميّة الأولى لموسم 2022 في خيريز يومَي 18 و19 من ذات الشهر.

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون

المقال السابق

موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون

المقال التالي

كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون

كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير

50 دقيقة
2
فورمولا 1

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء

12 دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير

1 س
4
فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

2 س
5
كروس كانتري

باها إيطاليا: الراجحي يفوز ويتصدر ترتيب السائقين.. والسيف يحرز لقب "تي4"

6 دقيقة
أحدث الأخبار
كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون
موتو جي بي

كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون

32د
الموتو جي بي تُكمل روزنامة موسم 2021 وتأكيد إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى
موتو جي بي

الموتو جي بي تُكمل روزنامة موسم 2021 وتأكيد إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى

1 س
موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون
موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون

4 س
موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وماركيز يسقط مجددًا في أراغون
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وماركيز يسقط مجددًا في أراغون

8 س
موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية لصالح دوكاتي في أراغون
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية لصالح دوكاتي في أراغون

10-09-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: "نفاذ البطارية" هو سبب معاناة هاميلتون في سباق مونزا القصير

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: سباقات الفورمولا واحد القصيرة "المملّة للغاية" لا توفّر أيّ شيء

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع "فوزًا سهلًا" لفيرشتابن في مونزا بعد معاناة سباق التصفيات القصير

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

باها إيطاليا: الراجحي يفوز ويتصدر ترتيب السائقين.. والسيف يحرز لقب "تي4"
كروس كانتري كروس كانتري

باها إيطاليا: الراجحي يفوز ويتصدر ترتيب السائقين.. والسيف يحرز لقب "تي4"

وولف: هناك بنود "واضحة وصارمة للغاية" في عقد ألبون لحماية مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: هناك بنود "واضحة وصارمة للغاية" في عقد ألبون لحماية مرسيدس

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الثانية في مونزا

نوريس: خسارة المركز الثالث في تصفيات مونزا "محبطة"
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: خسارة المركز الثالث في تصفيات مونزا "محبطة"

أحدث الأخبار

كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو: ليست لديّ وتيرة كافية للمنافسة على منصّة التتويج في أراغون

الموتو جي بي تُكمل روزنامة موسم 2021 وتأكيد إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي

الموتو جي بي تُكمل روزنامة موسم 2021 وتأكيد إلغاء جائزة الأرجنتين الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وماركيز يسقط مجددًا في أراغون
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وماركيز يسقط مجددًا في أراغون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.