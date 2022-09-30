الموتو جي بي تكشف عن روزنامتها المبدئيّة لموسم 2023

أعلنت دورنا سبورتس مالكة البطولة عن سلسلة من الصفقات الجديدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وتمّ تأكيد جائزة الهند الكبرى اليوم الجمعة للعام المقبل، كما أعلنت الموتو جي بي الأسبوع الماضي عن توقيعها لعقدٍ بخمسة أعوامٍ لإقامة سباق في كازاخستان، لكنّ الحلبتين بانتظار الحصول على المصادقة النهائيّة.

وفي حال تمّ تأكيدهما بشكلٍ رسمي، فسيعني ذلك أنّ موسم 2023 سيكون الأطول في تاريخ الموتو جي بي.

وسينطلق الموسم الجديد في موعدٍ متأخّرٍ عن المعتاد في 26 مارس في البرتغال بعد قرار إلغاء التجارب التحضيريّة في قطر نتيجة التحديثات التي ستُجرى على حلبة لوسيل.

الروزنامة المبدئيّة لموسم 2023:

البرتغال: 26 مارس

الأرجنتين: 2 أبريل

الأمريكيّتين: 16 أبريل

إسبانيا: 30 أبريل

فرنسا: 14 مايو

إيطاليا: 11 يونيو

ألمانيا: 18 يونيو

هولندا: 25 يونيو

كازاخستان: 9 يوليو (بانتظار المصادقة على الحلبة)

بريطانيا: 6 أغسطس

النمسا: 20 أغسطس

كتالونيا: 3 سبتمبر

سان مارينو: 10 سبتمبر

الهند: 24 سبتمبر (بانتظار المصادقة على الحلبة)

اليابان: 1 أكتوبر

إندونيسيا: 15 أكتوبر

أستراليا: 22 أكتوبر

تايلاند: 29 أكتوبر

ماليزيا: 12 نوفمبر

قطر: 19 أكتوبر (سباق ليلي)

فالنسيا: 26 نوفمبر