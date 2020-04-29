الموتو جي بي تكشف عن تقليص أطقم الفرق لسباقات 2020

أجبر تفشّي فيروس كورونا البطولة على تأجيل أو إلغاء الجولات الـ 11 الأولى من الموسم، حيث يُتجّه الآن لبدء الموسم في نهاية يوليو على أقلّ تقدير.

وأعلن الاتّحاد الدولي للدرّاجات الناريّة "فيم" اليوم الأربعاء عن روزنامة معدّلة لم تتضمّن جولات فنلندا وألمانيا وهولندا – وهي المرّة الأولى في التاريخ التي تغيب فيها هولندا – بينما حُرمت قطر من موقعٍ في 2020 بالنظر إلى وجود أعمال ضروريّة على المسار.

ويُعتقد بأنّ جميع الجولات ستُقام من دون حضور جمهور، حيث تمّ تناول مسألة تقليص أعداد أفراد الأطقم الحاضرة.

وضمن تحديثٍ جديد مساء اليوم الأربعاء، قال كارميلو إزبيليتا أنّ هناك إجماعًا على عدد الأفراد لكلّ فريق مصنعي ورديف في الموتو جي بي، إلى جانب فرق الموتو 2 والموتو 3.

وقال حيال ذلك: "بالطبع سيتواجد جميع الموظّفين الذين يعملون على توفير البثّ التلفزي، كلّ ذلك الطاقم، ومن ثمّ أقلّ عددٍ ممكن من موظّفي دورنا المسؤولين عن تنظيم السباق".

وأكمل: "سيعني ذلك معدّل 1600 شخص تقريبًا، تلك هي الإمكانيّة للتحكّم في عائلة الموتو جي بي".

وأضاف: "للأسف لن تكون هناك وسائل إعلام وقنوات أخرى في الوقت الحاضر. ربّما سنسمح بتواجد بعض المصوّرين لتوفير الصور للجميع، لكنّني لست متأكّدًا من ذلك".

وكشف إزبيليتا أنّ الشركة الأمّ لدورنا تسعى لشراء 10000 وحدة اختبار لفيروس كورونا.

وقال: "اتّفقنا مع بريدجبوينت على العمل على شراء 10000 وحدة اختبار لفيروس كورونا".

وأضاف: "ما سنقوم به حينها هو اعتماد بروتوكول، وهي طريقة عملنا داخل دورنا الآن لرؤية كيف تسير الأمور من دون جمهور وبعدد أفراد محدود في البادوك".

وأكمل: "سيتمّ اختبار الجميع قبل مغادرة منازلهم، واختبارهم مجدّدًا عند الوصول إلى الحلبة وعندما يعودون إلى منازلهم مجدّدًا".

واختتم بالقول: "هذه هي الفكرة. نحن نعمل مع شركة أخرى تنتمي إلى بريدجبوينت لشراء 10000 وحدة".