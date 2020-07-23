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الموتو جي بي تغيّر قوانين الأعلام الصفراء لجائزة الأندلس الكبرى

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الموتو جي بي تغيّر قوانين الأعلام الصفراء لجائزة الأندلس الكبرى
23-07-2020

أجرت الموتو جي بي تغييرًا على قوانين الأعلام الصفراء في البطولة قُبيل جائزة الأندلس الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة خيريز، وذلك عقب الوقائع التي شهدتها جائزة إسبانيا الكبرى على ذات الحلبة.

خلال التجارب الحرّة الثالثة صباح السبت الماضي، تسبب مارك ماركيز في عرقلة أليكس رينز خلال المراحل الختامية من الحصّة عند المنعطفين 3 و4 بعدما أبطأ درّاج هوندا على خط التسابق بينما كان رينز ضمن لفّة سريعة.

وقد تم التحقيق في الواقعة، لكنّ المراقبين أقروا عدم اقتراف ماركيز لأي خطأ حيث كان يتصرف تحت الأعلام الصفراء عند المنعطف الثاني.

وقد أثار ذلك من جديد النقاش حول قوانين الأعلام الصفراء، في ظل كشف فرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس ياماها عن اجتماع عُقد يوم الخميس حيث تمّ الاتفاق على الحاجة لتبديل قانون الأعلام الصفراء.

حيث ومن الآن فصاعدًا، سيتوجّب على الدرّاج أن يُبطئ بغض النظر عمّا إذا كان قد تم التلويح بعلم أصفر منفرد أو مزدوج ضمن أحد المقاطع وإلّا سيكون عرضة للعقوبة.

وتعليقًا على ذلك التغيير، قال موربيديللي: "الاجتماع تمحور حول زيادة مستوى السلامة. لذلك قررت اللجنة توضيح وتعزيز قوانين الأعلام الصفراء. لذلك ومن الآن فصاعدًا، وعندما نرى علمًا أصفر منفردًا أو مزدوجًا، سيتعيّن علينا الإبطاء بغض النظر عن أي شيء".

وأضاف: "أتفق مع ذلك القانون كونه يزيد من مستوى السلامة، والوضع سيكون هكذا من الآن وصاعدًا للتجارب الحرة والتصفيات، وسيكون في السباق مثلما كان دومًا".

وتابع: "نعم (إدارة السباق ستراقب أزمنة المقاطع). سيكون الدرّاج بحاجة للإبطاء، حيث سيقومون بمراقبة أزمنة المقاطع. وإذا ما تحسّن زمنك ستتعرض لعقوبة، وذلك هو القانون الآن".

هذا ومن غير الواضح ماهية العقوبة التي ستنتج عن إخفاق الدرّاج في الإبطاء تحت الأعلام الصفراء، على الرُغم من أنّها ستكون على الأرجح عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق.

وفي تفسير لواقعة التجارب الحرة الثالثة عقب التصفيات الأسبوع الماضي، أشار ماركيز إلى أنّ اللوم يقع على رينز حيث أنّ درّاج هوندا "لم يتوقّع" أن تواجد أيّ درّاج ضمن لفّة سريعة في هذه المرحلة.

في المقابل، شعر درّاج أبريليا برادلي سميث بأنّ هنالك "علامة استفهام" حول من كان يُفترض أن يتواجد على قطب الانطلاق الأوّل الأسبوع الماضي بعد التحسينات التي حققها الدرّاجون متأخرًا تحت الأعلام الصفراء عند المنعطف الـ 11.

ماركيز يتلقّى الضوء الأخضر للمشاركة في جائزة الأندلس الكبرى

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