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الموتو جي بي تعمل على إقامة تجارب سيبانغ من دون حجر صحي

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الموتو جي بي تعمل على إقامة تجارب سيبانغ من دون حجر صحي

تعمل بطولة الموتو جي بي مع الحكومة الماليزيّة من أجل السماح للبادوك بخوض التجارب الشتويّة الأولى في البلاد من دون الحاجة لتطبيق فترة الحجر الصحيّ الدنيا.

لا تزال قيود السفر مفروضة حول أرجاء العالم بالدخول إلى 2021 بسبب وباء كورونا، حيث زادت الدول قيودها على الحدود على إثر تفشّي سلالة جديدة من الفيروس مؤخّرًا.

ويتعيّن حاليًا على جميع المسافرين إلى ماليزيا المرور بفترة حجر صحي دنيا بسبعة أيّام ويجب عليهم توفير تحليل "بي.سيآر" سلبي من أجل السماح لهم بدخول البلاد.

وستفرض تلك القيود مشكلة على بادوك الموتو جي بي كونه من المفترض إقامة التجارب الشتويّة الأولى بين 19 و21 فبراير المقبل.

لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهّم أنّ شركو دورنا المروّجة للبطولة تعمل بالتعاون مع رازلان رازالي المدير التنفيذي لفريق بيتروناس منذ أشهر مع الحكومة الماليزيّة على خطّة تسمح للبادوك بتجاوز فترة الحجر الصحيّ.

ويُعتقد بأنّ نظام "فقاعة كوفيد" الذي تبنّته الموتو جي بي طوال موسم 2020 لمنع انتشار الفيروس في البادوك سيُعتمد كذلك في ماليزيا.

فضلًا عن ذلك فإنّ أعداد أطقم الفرق سيتمّ خفضها أكثر حتّى ممّا كان عليه الحال في موسم 2020.

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