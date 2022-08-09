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الموتو جي بي تعلن موعد التجارب الشتوية لموسم 2023

أعلنت بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" المواعيد المبدئية للتجارب الشتوية لموسم 2023، مع 3 أيام في ماليزيا في فبراير/شباط يتبعها يومان في البرتغال في منتصف شهر مارس/أذار.

الموتو جي بي تعلن موعد التجارب الشتوية لموسم 2023

للعام الثاني على التوالي ستتألف التجارب الشتوية للموتو جي بي من 5 أيام فقط مقسمة على فترتين ضمن سعي البطولة لتقليل أيام الاختبارات بينما تتوسّع الروزنامة لأكثر من 20 سباقًا.

وستُقام أيام التجارب الشتوية الثلاثة الأولى في 10 - 12 فبراير/شباط في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية، فيما يسبق هذه الفترة تجارب تمهيدية من 3 أيام في 5 - 7 فبراير لدراجي الاختبار والناشئين.

بعد ذلك ستنتقل البطولة إلى البرتغال في 11-12 مارس/أذار لفترة التجارب الشتوية الأخيرة، قبل أن ينطلق الموسم في 26 مارس على حلبة ألغارفي.

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حيث كانت الموتو جي بي قد أكدت الأسبوع الماضي انطلاق موسم 2023 من البرتغال في نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر مارس/أذار، لتسجّل أول موسم ينطلق من أوروبا (بالرُغم من أن موسم الموتو جي بي في 2020 قد انطلق من خيريز بسبب جائحة كورونا).

وعادة ما كان الموسم ينطلق من قطر منذ 2007، لكن العمل الضروري على المسار هناك وتحديث المنشآت قد أضطرّ البطولة لتأجيل زياتها إلى قطر لوقت لاحق من الموسم.

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الموتو جي بي تعلن موعد التجارب الشتوية لموسم 2023

أعلنت بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" المواعيد المبدئية للتجارب الشتوية لموسم 2023، مع 3 أيام في ماليزيا في فبراير/شباط يتبعها يومان في البرتغال في منتصف شهر مارس/أذار.

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