الموتو جي بي تُعلن عن روزنامة 2025 المكوّنة من 22 سباقًا

تمّ الإعلان الرسمي عن روزنامة موسم 2025 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة موتو جي بي والتي ستتكوّن من 22 سباقًا، مع حدثٍ جديدٍ بالكامل في المجر والانتقال إلى تايلاند للجولة الافتتاحيّة.

وعلى إثر سلسلة الإعلانات الفرديّة السابقة، التي شملت تأجيل عودة جائزة الهند الكبرى حتّى 2026، قبيل جائزة إندونيسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، تمّ الآن تأكيد الروزنامة الكاملة.

وبالرغم من أنّ جهود البطولة لإقامة 22 جولة في 2023 و2024 قد تبخّرت، ستُحافظ دورنا على ما سيكون عددًا قياسيًا للجولات في 2025.

وستكون جميع أحداث هذا العام حاضرة في العام المقبل، بما فيها جولة أراغون العائدة، وستنضمّ إليها جولات برنو في تشيكيا والمجر الجديدة.

وسيكون صيف الموتو جي بي ساخنًا، حيث سيشمل سبع جولات كاملة.

كما سيكون هناك تغييرٌ في برنامج الموسم مطلع العام، حيث ستُنقل جولة تايلاند من أكتوبر هذا الموسم إلى بداية 2025 في 2 مارس.

وستكون حلبة بوريرام الدوليّة المحطّة الأولى من أربعة سباقات خارج القارة الأوروبيّة في انطلاقة الموسم، حيث ستليها جائزة الأرجنتين الكبرى، وجائزة الأمريكيّتين الكبرى وجائزة قطر الكبرى.

أمّا لاحقًا في الموسم فقد تمّ تقديم جائزة بريطانيا الكبرى إلى مايو، بينما نُقلت جائزة كتالونيا الكبرى إلى سبتمبر.

روزنامة موسم 2025