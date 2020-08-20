الموتو جي بي تعدّل على المنعطف الثالث بعد الحادثة المروّعة في النمسا

اصطدم موربيديللي مع زاركو على سرعة قاربت 200 ميل/س خلال جائزة النمسا الكبرى، في الوقت الذي تحرّك فيه درّاج أفنتيا دوكاتي خارج خط التسابق تحت الكبح خلال الخروج من المنعطف الثاني الأيسر السريع.

وسقط الدرّاجان بعنف على سرعة عالية خارج المسار في المنطقة الحصوية، في حين انزلقت درّاجة موربيديللي مباشرة في مسار الدراجات في الأمام، حيث أوشك فالنتينو روسي ومافيريك فينياليس على الارتطام بها.

في المقابل، طارت درّاجة زاركو في الهواء بعد اصطدامها بالسياج الهوائي، حيث كان فينياليس محظوظًا كذلك بتفادي ارتطامها برأسه.

واستجابة لتلك الحادثة، ستقوم الموتو جي بي بتمديد السياج الهوائي خارج المنعطف الثالث لتشكّل حاجزًا لكامل المنعطف في محاولة لتفادي أيّ تكرار تلك الحادثة المروّعة.

وكانت تلك فكرة تمّ طرحها على الدرّاجين عقب السباق الماضي من قِبَل وسائل الإعلام الحاضرة، في الوقت الذي أبرز فيه درّاج "ال سي آر" كال كراتشلو مخاطر تمديد السياج الهوائي.

فقال: "إذا ما وضعت سياجًا حاجزًا هناك، وإذا ما قمت بتمديده، ماذا سيحدث في حال خرجت عن المسار؟ المكان لن يكون آمنًا. للأسف لا يوجد حل آخر لمشكلة المنعطف الثالث إذ أنّ الدراجين سيقولون ماذا سيحدث إذا قمت بتمديد ذلك السياج وارتكبت خطأ ... تخيّلوا ما سيحدث في الأجواء الماطرة؟ للأسف نحن أمام وضع لا فائز فيه فيما يتعلق بتلك المشكلة".

جديرٌ بالذكر أنّ موربيديللي وزاركو سيمثلان أمام إدارة السباق اليوم الخميس على حلبة ريد بُل رينغ لمناقشة تلك الحادثة.

هذا ولن يشارك زاركو في تجارب الجمعة الحرة لجائزة ستيريا الكبرى وذلك بعد فشله في الإيفاء بالمتطلّبات الجسديّة لدى خضوعه للاختبار الطبيّ قبيل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، إثر خضوعه كذلك لعملية جراحية على معصمه الأيمن أمس الأربعاء إثر تلك الحادثة.