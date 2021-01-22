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الموتو جي بي تُصدر روزنامة معدّلة وتضيف سباقًا ثانيًا في قطر

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الموتو جي بي تُصدر روزنامة معدّلة وتضيف سباقًا ثانيًا في قطر

سينطلق موسم 2021 من بطولة الموتو جي بي من خلال سباقَين متتاعين في قطر على أن تليهما جائزة البرتغال الكبرى في أبريل كجزء من تعديلات طرأت على روزنامة البطولة بسبب وباء كورونا.

أصدرت الموتو جي بي روزنامة أوليّة لموسم 2021 في مرحلة متأخّرة من العام الماضي، بالرغم من توقّع بعض التأجيلات بسبب الوضع الوبائي في الفترة الشتويّة.

وأعلنت الموتو جي بي في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر عن إلغائها لتجارب سيبانغ الشتويّة في فبراير بسبب حالة الطوارئ في ماليزيا بسبب الفيروس.

وعُقد اجتماع بين الفرق وإدارة البطولة الأسبوع الماضي، وتمّ التباحث في تغيير مواعيد بعض السباقات.

وأعلنت البطولة أنّ الموسم سينطلق في موعده الأصليّ في 28 مارس من خلال جائزة قطر الكبرى، لكن ستتبعه جائزة الدوحة الكبرى على ذات الحلبة في 4 أبريل.

وستتّجه قافلة البطولة إثر ذلك إلى البرتغال في 18 أبريل، قبل جائزة إسبانيا الكبرى في خيريز في 2 مايو التي كانت من المفترض أن تكون باكورة السباقات الأوروبيّة.

أمّا سباقا أمريكا والأرجنتين فقد تمّ تأجيلهما من أبريل إلى الربع الأخير من العام، بالرغم من عدم وضع مواعيد جديدة مبدئيّة لهما.

الروزنامة المعدّلة:

الموعد الحلبة
28 مارس لوسيل
4 أبريل لوسيل
18 أبريل ألغارف
2 مايو خيريز
16 مايو لومان
30 مايو موجيللو
6 يونيو برشلونة
20 يونيو ساكسنرينغ
27 يونيو أسين
11 يوليو كيميرينغ
15 أغسطس ريد بُل رينغ
29 أغسطس سيلفرستون
12 سبتمبر أراغون
19 سبتمبر ميزانو
3 أكتوبر موتيغي
10 أكتوبر بوريرام
24 أكتوبر فيليب آيلاند
31 أكتوبر سيبانغ
14 نوفمبر فالنسيا
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