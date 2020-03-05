الموتو جي بي تُصدر روزنامة جديد بعد اضطرابات كورونا
أصدرت الموتو جي بي روزنامة محدّثة لموسم 2020 على إثر اضطرابات فيروس كورونا التي عصفت بسباقَي قطر وتايلاند، حيث تمّ الآن تأكيد جولة أوستن لتكون الأولى من الموسم.
دفعت إجراءات حجرٍ صحيٍ جديدة طبّقتها الحكومة القطريّة على المسافرين القادمين من إيطاليا إلى إلغاء جولة الموتو جي بي الافتتاحيّة.
في المقابل أدّى حظرٌ للتجمّعات الكبيرة في تايلاند إلى تأجيل الجولة الثانية، حيث تمّت جدولة السباق الآن في الـ 4 من أكتوبر/تشرين الأوّل.
ذلك يعني أنّ جائزة أراغون الكبرى، المُجدولة في ذلك الموعد، سيتمّ نقلها إلى 27 سبتمبر/أيلول المقبل، أي بعد أسبوعين من سباق ميزانو.
وسينطلق موسم الموتو جي بي يوم 5 أبريل على حلبة الأمريكيّتين، قبل التوجّه إلى الأرجنتين بعد أسبوعين، بالرغم من أنّه لا يزال من غير الواضح أيّ خطوات ستعتمدها الحكومة الأمريكيّة على صعيدَي السفر والحجر الصحيّ على إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتحديدًا في القارة الأوروبيّة.
وفي حال سار كلّ شيء على ما يرام، فإنّ الجولة الأوروبيّة الأولى ستكون في جائزة إسبانيا الكبرى في خيريز في الثالث من مايو/أيار.
ولا تزال جائزة إيطاليا الكبرى مجدولة في الـ 31 من مايو/أيار، بالرغم من أنّها ستكون محلّ مراجعة في حال لم يتحسّن الوضع في إيطاليا.
الروزنامة المعدّلة لموسم 2020:
|الموعد
|الحدث
|8 مارس
|الموتو 2 والموتو 2 فقط في قطر
|5 أبريل
|جائزة الأمريكيّتين الكبرى
|19 أبريل
|الأرجنتين
|3 مايو
|إسبانيا
|17 مايو
|فرنسا
|31 مايو
|إيطاليا
|7 يونيو
|كتالونيا
|21 يونيو
|ألمانيا
|28 يونيو
|هولندا
|12 يوليو
|فنلندا
|9 أغسطس
|جمهوريّة التشيك
|16 أغسطس
|النمسا
|30 أغسطس
|جائزة بريطانيا
|13 سبتمبر
|سان مارينو
|27 سبتمبر
|أراغون
|4 أكتوبر
|تايلاند
|18 أكتوبر
|اليابان
|25 أكتوبر
|أستراليا
|1 نوفمبر
|ماليزيا
|15 نوفمبر
|فالنسيا
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الموتو جي بي تُصدر روزنامة جديد بعد اضطرابات كورونا
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