الموتو جي بي تكشف عن روزنامة مؤقتة من 20 سباقًا لموسم 2021

تأثّرت روزنامة 2020 على نحوٍ كبير بتبعات تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، حيث تمّ التخلّي عن جدول الموسم الأصلي الذي تألف من 20 جولة لصالح روزنامة من 14 سباقًا تتركّز في أوروبا، والتي انطلقت من خيريز في يوليو/تموز الماضي.

ومن المُقرر أن تنطلق روزنامة العام المُقبل في وقت أبعد من الأعوام الماضية، في الـ 28 من مارس/أذار مع سباقٍ ليلي في قطر، يليه سباقان متتاليان في الأرجنتين وأمريكا من 11 إلى 18 أبريل/نيسان.

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فيما يبدأ الموسم الأوروبي مع جائزة إسبانيا الكبرى في 2 مايو/آيار، تليها جوائز فرنسا، إيطاليا، كاتالونيا، ألمانيا وهولندا على غرار روزنامة 2020.

ومن المخطط أن تكون عودة الموتو جي بي إلى فنلندا - التي كانت مقررة لهذا الموسم قبل تفشّي الجائحة - في 1 يوليو/تموز، على الرُغم من أنّ ذلك سيكون مرتبطًا بحصول حلبة كيميرينغ على المصادقة من "فيم".

وستكون جائزة فنلندا الكبرى ختام النصف الأوّل من الموسم، إذ ليس من الواضح بعد متى ستُستأنف السباقات بعد العطلة الصيفية.

وعادة ما تتمّ الاستعانة بموعد مبكّر في شهر أغسطس/آب لجائزة التشيك الكبرى في برنو، لتكون بين جائزتي فنلندا والنمسا في 15 أغسطس/آب.

هذا وستعود جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون في 29 أغسطس/آب، مع نقل جائزة أراغون الكبرى إلى تاريخ 12 سبتمبر/أيلول ويليها جائزة سان مارينو الكبرى على حلبة ميزانو بعد ذلك بأسبوع.

بعد ذلك يغادر قطار البطولة أوروبا متّجهًا إلى اليابان في 3 أكتوبر/تشرين الأوّل، وبعد أسبوع يزور تايلندا.

وعوضًا عن السباقات الثلاثة المتتالية المعتادة خارج أوروبا، فسيكون هنالك سباقين متتاليين في أستراليا وماليزيا في 24 و31 أكتوبر/تشرين الأول.

فيما يُختتم الموسم من فالنسيا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبسبب الطبيعة الغامضة للظروف الحالية في ظل أزمة كورونا، فإنّ تلك الروزنامة تظلّ مؤقّتة على نحوٍ كبير، ما دفع الموتو جي بي إلى وضع ثلاثة سباقات احتياطية، في البرتغال على حلبة ألغارف، وإندونسيا على حلبة مانداليكا التي ما تزال تحت الإنشاء وفي روسيا على حلبة إيغورا درايف.

الروزنامة المؤقتة لموسم 2021:

قطر - 28 مارس/أذار

الأرجنتين - 11 أبريل/نيسان

أمريكا - 18 أبريل/نيسان

إسبانيا - 2 مايو/أيار

فرنسا - 16 مايو/أيار

إيطاليا - 30 مايو/أيار

كتالونيا - 6 يونيو/حُزيران

ألمانيا - 20 يونيو/حُزيران

هولندا - 27 يونيو/حُزيران

فنلندا - 11 يوليو/تموز

سيتم تحديده لاحقًا - سيتم إلغاؤه

النمسا - 15 أغسطس/آب

بريطانيا - 29 أغسطس/آب

أراغون - 12 سبتمبر/أيلول

ميزانو - 19 سبتمبر/أيلول

اليابان - 3 أكتوبر/تشرين الأوّل

تايلندا - 10 أكتوبر/تشرين الأوّل

أستراليا - 24 أكتوبر/تشرين الأوّل

ماليزيا - 31 أكتوبر/تشرين الأوّل

فالنسيا - 14 نوفمبر/تشرين الثاني

الحلبات الاحتياطية:

ألغارف - البرتغال

مانداليكا - إندونسيا

إيغورا درايف - روسيا