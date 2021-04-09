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"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

قد تعمد بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلى إقامة تجارب على حلبة شوارع ماداليكا الإندونيسية هذا العام، وذلك قُبيل عودة جائزة إندونيسيا الكبرى على روزنامة البطولة في 2022.

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

وقّعت "الموتو جي بي" صفقة لثلاثة أعوام لإقامة سباق في إندونيسيا في 2019، حيث كان من المقرر إقامة السباق الأول هناك على حلبة الشوارع المبنية خصيصًا لذلك على جزيرة لومبوك في 2021، قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم.

وقد ظهرت الحلبة بالفعل على مسودة روزنامة 2021 كخيار احتياطي، لكن تم التخلي عنها عقب نشر الروزنامة النهائية في وقت سابق من هذا العام بسبب الوضع الوبائي الجاري في العالم.

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ومع اقتراب الانتهاء من بناء الحلبة، أعلنت "الموتو جي بي" أنّها ستحاول إقامة تجارب على حلبة مانداليكا في وقت لاحق من العام الجاري إذا ما أصبحت سباقات جنوب شرق آسيا ممكنة قُبيل السباق المحتمل في إندونيسيا في مارس/أذار من العام المُقبل.

هذا ومن المقرر أن تمنح بطولة العالم للسوبربايك الحلبة أولى سباقاتها هذا العام في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تفقدت لجنة السلامة في الاتحاد الدولي للدراجات النارية الحلبة يوم الأربعاء الماضي.

من جانبه، عقّب إريك ثهير وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا في هذا الصدد قائلًا: "ندعم بشكل كامل إقامة حدث موتو جي بي في مارس 2022. إذ يتوافق ذلك مع برنامج التطعيم المتسار الذي تقوم به الحكومة. حيث نرغب بضمان سلامة زوارنا المحليين والدوليين".

من جهته، علّق كارميلو إزبيليتا المدير التنفيذي لشركة دورنا سبورتس المروجة للبطولة قائلًا: "زيارتنا إلى لومبوك كانت ناجحة للغاية، حيث يُمكننا أن نؤكد بأنّ حلبة مانداليكا الدولية ستكون واحدة من أهم الحلبات على روزنامة البطولة في المستقبل".

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وأضاف: "نعلم كذلك بأنّ المشجعين في إندونيسيا سيحضرون بأعداد كبيرة وأن الجوائز الكبرى ستكون هناك ستكون من بين الأكثر تفرّدًا في كامل الموسم. فإندونيسيا هي سوق أساسي، ليس فقط لدى دورنا، ولكن لكل حاملي الأسهم في البطولة".

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