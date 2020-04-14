الموتو جي بي تستبعد صيغة نهاية أسبوع بسباقين عند انطلاق الموسم

أجبر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا البطولة على إلغاء أو تأجيل الجولات الثماني الأولى من موسم 2020 بسبب إجراءات الحجر الشامل الاحترازية المفروضة عالميًا، حيث لن ينطلق الموسم الآن حتّى جائزة ألمانيا الكبرى في يونيو/حُزيران المُقبل على أقرب تقدير.

ومنذ ألغاء جولة قطر الافتتاحية في بداية مارس/أذار الماضي، قيّمت دورنا و"فيم" عدّة أفكار لإعادة هيكلة روزنامة 2020، إحداها تمثلت في إقامة سباقين في نهاية أسبوع واحدة.

مع ذلك، استبعد الآن كارميلو إيزبيليتا تلك الفكرة تمامًا، حيث صرّح قائلًا: "تلك الاحتمالية لم تعد قائمة أو ذات فائدة لنا الآن".

وأضاف: "المروّجون مضغوطون بالفعل ولن يدفعوا من أجل استضافة سباقين، ولا شبكات البثّ التلفزيونية كذلك".

من جهته، أوضح مانيل أرويو المدير العام لدورنا أنّه وعلى مستوى تقني، سيكون من الصعب للغاية على البطولة إقامة سباقين في نهاية أسبوع واحدة.

فقال: "لا نفكّر في ذلك، إنها إحدى القصص التي يتم تداولها في الأخبار، مجرد تكهنات، حيث أنّ إقامة سباقين في ذات نهاية الأسبوع أمر لن يحدث. كما أنّ الهيكلية الحالية للبطولة، الفرق والدرّاجات نفسها، مصممة لخوض نوع محدد من المنافسات، مع سباق بطول 45 دقيقة يوم الأحد. وتغيير ذلك لن يكون سهلًا على المستوى التقني، بل سيكون مستحيلًا".

جديرٌ بالذكر أنّ إيزبيليتا قد أشار مؤخرًا إلى أنّه سيكون سعيدًا إذا ما حظيت البطولة بموسم من 10 سباقات، على الرُغم من تصريح باولو تشياباتي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ إيجاد 10 بلدان قادرة على استضافة جائزة كبرى سيكون صعبًا.

وقد سبق وأكّد إيزبيليتا أنّ الموتو جي بي لا يتوجب عليها إقامة الحد الأدنى البالغ 13 سباقًا الملزمة في عقد شركته مع "فيم" من أجل إقامة بطولة عالم رسمية هذا العام.