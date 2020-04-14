موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

الموتو جي بي تستبعد صيغة نهاية أسبوع بسباقين عند انطلاق الموسم

المشاركات
التعليقات
الموتو جي بي تستبعد صيغة نهاية أسبوع بسباقين عند انطلاق الموسم
14-04-2020

استبعدت شركة دورنا المروّجة لبطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" فكرة اعتماد صيغة نهاية أسبوع بسباقين ضمن روزنامتها المكثّفة في حال عودة السباقات وانطلاق الموسم في وقت لاحق من العام الجاري.

أجبر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا البطولة على إلغاء أو تأجيل الجولات الثماني الأولى من موسم 2020 بسبب إجراءات الحجر الشامل الاحترازية المفروضة عالميًا، حيث لن ينطلق الموسم الآن حتّى جائزة ألمانيا الكبرى في يونيو/حُزيران المُقبل على أقرب تقدير.

ومنذ ألغاء جولة قطر الافتتاحية في بداية مارس/أذار الماضي، قيّمت دورنا و"فيم" عدّة أفكار لإعادة هيكلة روزنامة 2020، إحداها تمثلت في إقامة سباقين في نهاية أسبوع واحدة.

اقرأ أيضاً:

مع ذلك، استبعد الآن كارميلو إيزبيليتا تلك الفكرة تمامًا، حيث صرّح قائلًا: "تلك الاحتمالية لم تعد قائمة أو ذات فائدة لنا الآن".

وأضاف: "المروّجون مضغوطون بالفعل ولن يدفعوا من أجل استضافة سباقين، ولا شبكات البثّ التلفزيونية كذلك".

من جهته، أوضح مانيل أرويو المدير العام لدورنا أنّه وعلى مستوى تقني، سيكون من الصعب للغاية على البطولة إقامة سباقين في نهاية أسبوع واحدة.

فقال: "لا نفكّر في ذلك، إنها إحدى القصص التي يتم تداولها في الأخبار، مجرد تكهنات، حيث أنّ إقامة سباقين في ذات نهاية الأسبوع أمر لن يحدث. كما أنّ الهيكلية الحالية للبطولة، الفرق والدرّاجات نفسها، مصممة لخوض نوع محدد من المنافسات، مع سباق بطول 45 دقيقة يوم الأحد. وتغيير ذلك لن يكون سهلًا على المستوى التقني، بل سيكون مستحيلًا".

جديرٌ بالذكر أنّ إيزبيليتا قد أشار مؤخرًا إلى أنّه سيكون سعيدًا إذا ما حظيت البطولة بموسم من 10 سباقات، على الرُغم من تصريح باولو تشياباتي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ إيجاد 10 بلدان قادرة على استضافة جائزة كبرى سيكون صعبًا.

وقد سبق وأكّد إيزبيليتا أنّ الموتو جي بي لا يتوجب عليها إقامة الحد الأدنى البالغ 13 سباقًا الملزمة في عقد شركته مع "فيم" من أجل إقامة بطولة عالم رسمية هذا العام.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
براماك دوكاتي منفتحة على عودة يانوني

المقال السابق

براماك دوكاتي منفتحة على عودة يانوني
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة ألمانيا الكبرى

جائزة ألمانيا الكبرى

١٨ يونيو - ٢١ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يُدافع عن "إيطاليّة" فيراري

2
فورمولا 1

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا نال الراحل ستيرلينغ موس لقب "سيد سباقات السيارات"؟

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

الموتو جي بي تستبعد صيغة نهاية أسبوع بسباقين عند انطلاق الموسم
MGP

الموتو جي بي تستبعد صيغة نهاية أسبوع بسباقين عند انطلاق الموسم

براماك دوكاتي منفتحة على عودة يانوني
MGP

براماك دوكاتي منفتحة على عودة يانوني

موتو جي بي: بيتروناس تود الاحتفاظ بخدمات كوارتارارو في حال تم إلغاء موسم 2020
MGP

موتو جي بي: بيتروناس تود الاحتفاظ بخدمات كوارتارارو في حال تم إلغاء موسم 2020

روسي ينضمّ إلى الجولة الثانية من منافسات "موتو جي بي" الافتراضية
eSpt

روسي ينضمّ إلى الجولة الثانية من منافسات "موتو جي بي" الافتراضية

أبريليا: استعمال دراجات 2020 للموسم المقبل ليست "فكرة جنونية"
MGP

أبريليا: استعمال دراجات 2020 للموسم المقبل ليست "فكرة جنونية"

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
١٨ يونيو - ٢١ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٩ يوليو - ١٢ يوليو
تذاكر
٦ أغسطس - ٩ أغسطس
تذاكر
١٣ أغسطس - ١٦ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.