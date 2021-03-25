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الموتو جي بي تزيد من صرامة حدود المسار في 2021

ضيّقت بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" قيود المسار لموسم 2021 عبر اعتماد نظام استشعارٍ للضغط على الحلبات للحصول على مراقبة أكثر دقّة لأيّة خروقات.

الموتو جي بي تزيد من صرامة حدود المسار في 2021

لم يتغيّر قانون حدود المسار لموسم 2021، لكنّ طريقة مراقبته وتطبيقه باتت أكثر صرامة من ذي قبل.

إذ أنّه كان بوسع الدرّاجين الخروج عن المسار بإطارٍ واحدٍ في الموسم الماضي والحفاظ على أزمنتهم، بينما كان يتمّ شطب الزمن في حال خروج الإطارَين معًا.

لكنّ نظام استشعار الضغط الجديد أزاح الحاجة لتفقّد الكاميرات للحكم على خروج السائق من عدمه، وسيتمّ شطب زمن اللفّة حتّى في حال خروج إطارٍ واحد.

وتهدف البطولة من خلال ذلك إلى جعل التحكيم عادلًا بالنسبة لجميع الدرّاجين.

وقال مايك ويب مدير سباقات الموتو جي بي للموقع الرسمي للبطولة: "تبقى قوانين حدود المسار على حالها، لكنّنا عملنا خلال العام الماضي على نظامٍ مُحدّث للتفطّن لأيّ تجاوزٍ لحدود المسار".

وأضاف: "لدينا نظامٌ جديدٌ فيه أنظمة استشعار ضغطٍ خارج الحفف، لذا بوسعنا اكتشاف تجاوز أيّ درّاجٍ لحدود المسار بدقّة عالية".

وأكمل: "كان علينا النظر في الكاميرات في السابق والحكم من خلالها، لكنّ الأمر أصبح أكثر دقّة الآن".

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