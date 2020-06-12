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موتو جي بي / أخبار عاجلة

الموتو جي بي تُحدّد بروتوكولات السلامة في البادوك

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الموتو جي بي تُحدّد بروتوكولات السلامة في البادوك
12-06-2020

حدّدت بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" خططها لضمان سلامة البادوك من فيروس "كورونا" عند استئناف المنافسات في 19 يوليو المقبل.

أدّى تفشّي وباء "كوفيد-19" إلى إيقاف موسم الموتو جي بي منذ إلغاء الجولة الافتتاحيّة في قطر في مارس الماضي.

وستُقام سباقات الموتو جي بي من دون حضور جمهور في البداية، بينما تمّ تقليص أفراد أطقم البادوك إلى 1300 بين جميع الفئات الثلاث.

وضمن آخر التحديثات بشأن الوضع، حدّد كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذي لدورنا سبورتس المروّجة للبطولة الأطر العامة للبروتوكولات التي يتمّ تجهيزها لضمان سلامة البادوك.

وقال الإسباني: "حدّدنا بروتوكولاً واضحًا وعملنا عليه مع مختلف وزارات الرياضة في البلدان التي سنزورها، وذلك من أجل الحصول على فكرة من أيّ دولة بخصوص ما يُمكننا فعله".

وأضاف: "سيُجري أيّ درّاج يأتي للتسابق فحصًا طبيًا قبل القدوم، وفي حال قرّر الطبيب أنّه يحتاج للخضوع إلى تحليل، فسنفعل ذلك قبل التوجّه إلى السباق الأوّل في إسبانيا".

وأكمل: "كما سيجري فحصٌ آخر قبل القدوم إلى البادوك، وسيكون هناك بروتوكول لإجراء فحوصات كلّ يوم، وهناك الكثير من الأشياء الأخرى في البادوك، خاصة على صعيد العزل بين الفرق".

وواصل شرحه بالقول: "كما لدينا بعض التدابير المتعلّقة بالأكل وكلّ تلك الأمور، وكذلك التنقّل بين الفندق والحلبة. من الواضح أنّ هذه الإجراءات مبنيّة على الوضع الحالي، لكن في حال أصبح الوضع أكثر مرونة في أيّ بلدٍ بين الآن ويوليو، فسنتفاعل مع ذلك".

وأردف: "نريد عزل البادوك من حيث المبدأ ولا يكون هناك أيّ احتكاك بين الموظّفين القارين العاملين في الحلبة وعائلة الموتو جي بي".

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كما أكّد إزبيليتا زيادة أفراد طاقم كلّ مصنّع بخمسة ليصل إلى 40. وكانت الموتو جي بي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إلغاء جولات أستراليا، واليابان، وبريطانيا وإيطاليا، لتلتحق بكلٍ من هولندا، وألمانيا، وفنلندا وقطر المُتخلّى عنها لموسم 2020.

ولن يتمّ تنظيم أيّة سباقات خارج القارة الأوربيّة حتّى منتصف نوفمبر في حال كان من الآمن القيام بذلك، كما أكّد إزبيليتا أنّ القرار بشأن ذلك سيُتّخذ في يوليو.

يُشار إلى أنّ روزنامة 2020 المعدّلة قد تمّ الكشف عنها مؤخرًا.

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