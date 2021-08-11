الموتو جي بي تحدّث إنذارات لوحة القيادة بعد واقعة كوارتارارو

فُتحت بذلة درّاج ياماها في اللفّات الأخيرة من جائزة كتالونيا الكبرى وأُجبر على رمي صفيحة حماية الصدر الخاصة به.

وواصل الفرنسي التسابق حتّى بلوغه خطّ النهاية وتلقّى لاحقًا عقوبة 3 ثوانٍ أدّت إلى تراجعه إلى المركز السادس.

وتنصّ القوانين على أنّ على جميع معدّات الدرّاج أن تكون مثبّتة أثناء تواجده على المسار، لكنّها كانت ضبابيّة في ما يتعلّق بما يجب فعله في حال حدوث شيء ما وأيّ عقوبة يجب توجيهها.

وبدءًا من جائزة النمسا الكبرى ستكون إدارة السباق قادرة على بعث رسائل إلى لوحة قيادة الدرّاجة لإعلامهم بحلّ أيّة مشاكل في معدّاتهم.

وقال مايك ويب مدير سباقات الموتو جي بي أنّ نظام بعث رسائل المشاكل التقنيّة الحاليّ لم يكن مناسبًا لمسألة معدّات الدرّاج، لذا تمّ إحداث هذا النوع الجديد من الرسائل.

كما ستكون إدارة السباق قادرة على بعث تحذيرات للدرّاجين حيال سلوكهم على الحلبة وفق طلب المراقبين.

وسيُساعد ذلك المراقبين على تحديد إن كان فعل أيّ درّاجٍ "قريبًا من الحدود" كان مجرّد خطأ، على أن يُعتبر تكراره خرقًا يُوجب العقوبة.

ميك ويب، مدير السباق تصوير: موتو جي بي