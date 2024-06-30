الموتو جي بي تتّجه لتعويض جائزة كازاخستان بجولة ثانية في قطر
من المنتظر أن يتمّ إلغاء جائزة كازاخستان الكبرى للموتو جي بي، لتُصبح بذلك السباق الثالث الذي يتمّ إلغاؤه في موسم 2024.
حلبة كازاخستان لموسم 2023
الصورة من قبل: موتو جي بي
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ جائزة كازاخستان الكبرى للموتو جي بي لن تُقام، وسيتمّ تعويضها بجولة ثانية في قطر.
كان سباق حلبة سوكول محلّ شكوك منذ لحظة ضمّه إلى روزنامة البطولة.
وكان من المفترض أن يُقام الحدث لأوّل مرّة في العام الماضي، لكن لم يمض وقتٌ طويلٌ قبل الإعلان عن إلغائه في ظلّ عدم سير العمل على المنشأة وفق الجدول المعلن.
أمّا نسخة هذا العام فقد كان من المقرّر أن تُقام بين 14 و16 يوليو، لكن تمّ تأجيلها بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة هذا العام.
وتقرّر حينها نقل الحدث إلى الفجوة التي خلقها إلغاء جائزة الهند الكبرى بين 20 و22 سبتمبر بعد عدم التزام المروّج المحلي بالتزاماته.
لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" كشف أن كازاخستان لن تُسجّل استضافتها الأولى للموتو جي بي هذا العام أيضًا، وذلك بسبب الافتقار للضمانات من المنظّمين المحليين.
الانطلاقة
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
يأتي ذلك بالرغم من جهود دورنا في الأشهر الأخيرة لتسريع كلّ الأعمال العالقة المتبقية.
لكنّ حقيقة تموضع الحلبة في منطقة نائية جدًا من دون أيّة بنية تحتية لم تُساعد في هذا الجانب.
ويُعدّ هذا السباق الثالث الذي يتمّ إلغاؤه في 2024 بعد الهند والأرجنتين، بالرغم من أنّ إجمالي الجولات يبقى 20 حتّى الآن.
وعملت دورنا مع بعض اللاعبين الأخرين الذين يُديرون الحدث، واختارت الإقدام على زيارة ثانية لقطر التي افتتحت الموسم.
وستكون هذه المرّة الثانية في تاريخ الموتو جي بي التي تستضيف فيها قطر جولتين في ذات الروزنامة.
وسيكون السباق الثاني على حلبة لوسيل في 2024 بداية جولة آسيويّة محتدمة، حيث ستبدأ في 22 سبتمبر قبل انتقال البطولة إلى إندونيسيا (29 سبتمبر) واليابان (6 أكتوبر)، ومن ثمّ أستراليا (20 أكتوبر)، وتايلاند (27 أكتوبر) وماليزيا (3 نوفمبر).
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