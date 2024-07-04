الموتو جي بي تبحث عن تعويض لجائزة كازاخستان في ظل تعثّر خطتها البديلة

في ظل التوقعات بإلغاء جائزة كازاخستان الكبرى في الموتو جي بي، ومواجهة خطة تعويضها بسباقٍ ثانٍ في قطر لبعض العراقيل، فإن البطولة تنظر الآن في خيارات أخرى.

بدت جائزة أخرى في قطر هذا الموسم الخيار الأكثر منطقية، لكن سلسلة من العقبات دفعت شركة دورنا سبورت المروجة للبطولة للنظر في بدائل أخرى.

وكان من المقرر إقامة أول سباق موتو جي بي على حلبة سوكول في أبريل/نيسان 2023، قبل أن يتم إلغاؤه حينها بسبب عدم اكتمال أعمال البناء على منشآت الحلبة، ويبدو بأن الحدث لن يُقام كذلك هذا العام.

وقد أعادت البطولة سباق كازاخستان على الروزنامة من جديد هذا العام، وكان من المقرر في البداية إقامته في يوليو، قبل إعلان تأجيله بسبب الفيضانات في المنطقة.

ومباشرة بعد ذلك، وعلى إثر تأكيد تأجيل جائزة الهند الكبرى التي كانت مقررة في سبتمبر حتى موسم 2025، فقد أعاد المنظمون وضع جائزة كازاخستان لتحل مكانها في 10-22 سبتمبر.

ولكن من جديد، يبدو بأن السباق لن يُقام هذه المرة كذلك، حيث تعمل دورنا الآن في سباق مع الوقت من أجل إيجاد بديل للإبقاء على الروزنامة بـ 20 سباقًا بعدما كان مقررًا إقامة 22 جولة قبل إلغاء جولتي الأرجنتين والهند.

كما أن الارتباطات مع حاملي حقوق البحث، إلى جانب التزامات أخرى، تدفع بشركة دورنا إلى الإبقاء على الروزنامة بـ 20 سباقًا على الأقل.

وكان إعادة زيارة قطر التي افتتحت هذا الموسم في بداية مارس الماضي هي أول خيار تمت دراسته، ولا سيما في ظل العلاقة القوية بين دورنا وحلبة لوسيل الدولية، مع ذلك فقد برزت بعض العراقيل أمام ذلك السبيل، منها عدم التوصل لاتفاق مع الحلبة والمروجين المحليين بالرغم من وجود مساحة وقت كافية حتى آخر أسبوع من نوفمبر عندما تستضيف قطر الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

وكذلك الحرارة المرتفعة المتوقعة هناك في منتصف سبتمبر، حيث صرح الدراجون بأنه سيكون من الصعب للغاية خوض السباق في هذه الأجواء، إلا لو سيُقام ليلًا.

وعليه تقيم البطولة حاليًا خيارات ممكنة بديلة، من المعلوم بأن أحدها هو برونو، الحلبة التي استضافت جائزة التشيك الكبرى حتى 2021 قبل عدم التوصل لاتفاق بين المالكين والبطولة على التجديد.