"الموتو جي بي" بصدد إقامة أطول مواسمها على الإطلاق مع إتمام روزنامة 2022

أجبرت جائحة كورونا "الموتو جي بي" على تغير وجهَي روزنامتي 2020 و2021 تمامًا، حيث يشهد الموسم الحالي إقامة 18 سباقًا عوضًا عن 20 كان مخططًا لها - والتي تُقام معظمها في أوروبا.

لكنّ البطولة انتهت الآن من وضع روزنامة طبيعية لموسم 2022، والتي ستتضمن أكبر عدد جولات في تاريخ "الموتو جي بي" مع 21 سباقًا، من بينهم سباقين جديدين.

ومن المخطط أن ينطلق الموسم في 6 مارس/أذار مع الجولة الافتتاحية التقليدية تحت الأضواء الكاشفة في قطر، مع عودة جائزة إندونسيا الكبرى المقرر إقامتها للجولة الثانية في 20 مارس/أذار.

هذا وستعود جائزة الأرجنتين الكبرى بعد عامين من الغياب لتُقام في 3 أبريل/نيسان، على أن تُقام في نهاية الأسبوع التالية مباشرة جائزة الأمريكيتين الكبرى في تكساس - الأمر الذي لم يحدث منذ 2016 إثر فوضى السفر لمعظم البادوك من الأرجنتين إلى أمريكا.

وستحطّ "الموتو جي بي" رحالها في أوروبا في 24 أبريل/نيسان مع جائزة البرتغال الكبرى على حلبة ألغارفي، والتي سيليها سلسلة السباقات المعتادة في خيريز، لومان، موجيللو، برشلونة، ساكسينرينغ وأسين خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

فيما سيُختتم النصف الأول من الموسم مع عودة جائزة فنلندا الكبرى على حلبة كيميرينغ الجديدة في 10 يوليو/تموز، إذ ستكون تلك زيارة البطولة الأولى إلى فنلندا منذ 1982.

وسينطلق النصف الثاني من الموسم مع جائزة بريطانيا الكبرى في موعدها الجديد في 7 أغسطس/آب، تليها جائزة النمسا الكبرى التي انتقلت إلى 21 أغسطس/آب على حلبة ريد بُل رينغ.

بينما ستعود "الموتو جي بي" إلى ميزانو وأراغون في سبتمبر/أيلول قبل أن تُقيم أول جائزة كبرى في اليابان منذ 2019 في الـ 25 من ذات الشهر على حلبة موتيغي، والتي ستليها ضمن جولة مزدوجة جائزة تايلندا الكبرى في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل تمّ التخلّي عن الجولة الثلاثية، مع أسبوع يفصل بين جائزتي تايلندا الكبرى وأستراليا الكبرى في 16 أكتوبر/تشرين الأول، تليها جائزة ماليزيا الكبرى في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

فيما يُختتم الموسم في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في فالنسيا.

جديرٌ بالذكر أنّ البطولة قد أعلنت بالفعل أن تجاربها الشتوية لموسم 2022 ستتألف من 5 أيام خلال أسبوع واحد من 5 إلى 13 فبراير/شباط في ماليزيا وأندونسيا.