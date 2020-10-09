المنافسان على لقب الموتو جي بي يصرّان على عدم وجود أوامر فريقٍ حتّى الآن

يتصدّر كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها الترتيب العام بفارق 8 نقاطٍ أمام مير على إثر فوزه في جائزة كتالونيا الكبرى الشهر الماضي، وذلك في ظلّ تغطية 31 نقطة للخمسة الأوائل.

واعترف موربيديللي في كتالونيا أنّه تعيّن عليه إعادة تقييم أهدافه هذا الموسم بعد فوزه في جائزة سان مارينو الكبرى، كون فارق السرعة بينه وبين درّاجي ياماها الآخرين كان كبيرًا جدًا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل جائزة فرنسا الكبرى إن كان سيُطلب منه الآن مساعدة كوارتارارو، أجاب الإيطاليّ: "لا أفكّر في ذلك لأنّني لا أزال ضمن دائرة المنافسة أوّلًا، وثانيًا لم يطلب منّي الفريق ذلك".

وأكمل: "ثالثًا أعتقد بأنّ ذلك يتعارض قليلًا مع طبيعة رياضتنا. ونتيجة تلك الأسباب الثلاثة فإنّني لم أفكّر في ذلك مطلقًا".

من جانبه قال كوارتارارو أنّه لن يتمّ اعتماد الأوامر إلّا "في اللحظات الأخيرة" من الموسم إن تطلّب الأمر ذلك، لكنّه أصرّ على أنّ على درّاجي ياماها الآن مواصلة القتال من أجل الانتصارات الآن.

وقال الفرنسي: "كلّا، يحتاج زملائي للمنافسة على الانتصارات. ليس هذا السباق الأخير. بالطبع في حال احتجنا للقيام بشيء ما في السباق الأخير، فبالتأكيد ستكون هناك بعض أوامر الفريق".

وأكمل: "سينطبق العكس كذلك، إن كان فرانكو يُنافس على البطولة في السباق الأخير فسأساعده بالتأكيد. لكن لا أوامر في الوقت الحاضر حتّى اللحظات الأخيرة من الموسم. وذلك هو الأفضل للمنافسة على البطولة".

بدوره قال مير: "أعتقد بأنّ ذلك غير منطقي الآن لأنّ أليكس رينز (زميله) لا يزال يملك فرصة للفوز باللقب. لذا أعتقد بأنّه إن وصلنا إلى آخر سباقٍ أو اثنين وخرج درّاجٌ من دائرة المنافسة على اللقب ولا يزال بوسع الآخر فعل ذلك، فبالتأكيد ستكون هناك أوامر فريق".