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موتو جي بي / أخبار عاجلة

الـ "موتو جي بي" قد تفتتح الموسم أبكر من موعد الأرجنتين

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الـ "موتو جي بي" قد تفتتح الموسم أبكر من موعد الأرجنتين
11-03-2020

قال كارميلو إزبيليتا المدير التنفيذي لشركة دورنا المروّجة لبطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" أنّه من الممكن افتتاح الموسم الجديد أبكر من موعد 19 أبريل/نيسان لجائزة الأرجنتين والذي حلّ مؤخّرًا على رأس الروزنامة المعدّلة.

اضطرّت دورنا لإلغاء جولة قطر الافتتاحية بسبب قيود السفر المفروضة على المسافرين من إيطاليا إثر تفشّي وباء كورونا أو ما بات يُعرف بـ "كوفيد-19"، على الرُغم من انطلاق موسمي الموتو 2 والموتو 3 من هناك بسبب تواجد فرق البطولتين بالفعل في قطر قبل ذلك من أجل التجارب الشتوية.

كما تمّ تأجيل الجولة الثانية للموتو جي بي في تايلاند إلى 4 أكتوبر/تشرين الأوّل بعد حظر البلاد للتجمعات الكبيرة.

وقد تمّ الكشف عن روزنامة معدّلة جديدة بالأمس تؤكّد كذلك تأجيل جولة أوستن التي كان من المفترض افتتاح الموسم من خلالها في 5 أبريل/نيسان، لتتواجد في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في موقع الجولة ما قبل الأخيرة الآن، وذلك بسبب الإعلان عن حالة الطوارئ هناك إثر تفشّي فيروس كورونا.

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ومن المقرر الآن أن ينطلق الموسم في 19 أبريل/نيسان من الأرجنتين، لكنّ الإلغاء المؤكّد لجولة الموتو كروس التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المُقبل، قد ألقى بمزيد من الشك على انطلاق موسم الموتو جي بي من حلبة تيرماس دي ريو هوندو.

وفي حوار له مع راديو كتالونيا، إزبيليتا قال بأنّ دورنا تبحث في إمكانية إطلاق الموسم في وقت أبكر من المخطط الآن، على الرُغم من اعترافه بأنّ ذلك "لن يكون سهلًا".

فقال: "نقيّم إمكانية إقامة سباق قطر، والذي لم تتم إقامته على حلبة لوسيل، في مكان آخر. لكن لا شيء واضح الآن".

وأضاف: "نتعامل مع الوضع يومًا بيوم، وتغيّر المواعيد عندما يُخبرنا المنظمون أنّه ليس بوسعهم إقامة السباق. حيث كان الوضع كذلك مع تايلاند، ومن ثم قطر، والآن أوستن".

وأكمل: "في الوقت الحالي، ما يزال سباق الأرجنتين قائمًا، لكن علينا التأكد أنّه وبمجرد سفرنا إلى هناك، ستتم إقامة السباق".

واختتم: "في حالة الشك بذلك، سنفضّل تأجيل السباق وخوضه في نهاية العام".

جديرٌ بالذكر أنّ إزبيليتا قد سبق وأشار إلى فكرة استمرار الموسم إلى شهر ديسمبر/كانون الأوّل، وكذلك إمكانية إقامة السباقات من دون جمهور.

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