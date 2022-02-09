الشكوك راودت ماركيز حيال العودة لقيادة دراجة "الموتو جي بي" قُبيل تجارب سيبانغ

تغيب بطل العالم ست مرات عن الجولتين الأخيرتين من موسم 2021 بعد تعرضه لحادثة أثناء تدربه خلّفت ارتجاجًا وأعادت مشاكل الرؤية المزدوجة التي سبق وهددت مسيرته إثر حادثة في الموتو2 في 2011.

وتم منح ماركيز الضوء الأخضر من قِبَل الأطباء في يناير/كانونو الثاني الماضي وعاد إلى التدرّب على دراجة نارية من جديد قبل أسبوعين فقط من تجارب سيبانغ.

لكن وبالرُغم من أنه لم يواجه أية مشاكل بخلاف الإجهاد بعد يومي التجارب، لكن ماركيز يشعر بأنه سيبدأ الآن موسم 2022 وهو المرشّح للفوز بالبطولة.

فقال: "بالطبّع قبل أسبوعين لم يكن هدفي المنافسة على البطولة كوني كنت ما أزال مصابًا، ولم أكن أتدرّب حتى".

وأضاف: "لكن ما شعرت به في ماليزيا، يمكن القول بأنه كان التحقق الأخير بأن كل الأمور على ما يرام، كونه كان يومًا طويلًا ومُنهكًا جدًا ودومًا ما تراودك الشكوك".

وتابع: "الأطباء قالوا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، لكن راودتني الشكوك. لكن كل الأمور كانت جيدة في ماليزيا، أحتاج بالتأكيد للمزيد من اللفات وأن أشعر بطاقة أكبر على الدراجة، كوني كنت متعبًا جدًا في اليوم الثاني تحديدًا".

وأكمل: "لكن ذلك سيأتي تدريجيًا، وعليه سنبدأ السعي من السباق الأول في الموسم. إذا ما كنت ضمن صفوف ريبسول هوندا فعليك المنافسة على البطولة. لقد انتظروني كل هذا الوقت، وأبدوا احترامًا كبيرًا لي. أشعر بأنني جزء من العائلة وهذا ما أظهروه لي كذلك".