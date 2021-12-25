"السر" الخاص بروسي الذي يخطط بانيايا لاستغلاله في موسم 2022 في "الموتو جي بي"

فاز بانيايا بأربعة سباقات في 2021، إذ حلّ وصيفًا في الترتيب خلف فابيو كوارتارارو، ليخسر اللقب بفارق 26 نقطة، ضمن موسم مثير للإعجاب من الدراج المصنعي لدوكاتي.

وحصل الإيطالي على فوزه الأول في مسيرته في جائزة أراغون الكبرى في سبتمبر/أيلول الماضي عندما نافس بقوة في مواجهة بطل العالم ست مرات مارك ماركيز.

وقد أوضح بانيايا بأن ذلك الفوز مثّل أبرز لحظة له في 2021، كما كشف عن أنه ومنذ تلك اللحظة بدأ بالفعل بالاستمتاع بكل جانب من عطلة نهاية أسبوع السباقات.

فقال: "الفوز في أراغون كان مدهشًا بالنسبة لي. إنه الفوز الأول وجاء بعد معركة رائعة مع مارك. استمتعت كثيرًا طوال نهاية الأسبوع".

وأضاف: "منذ تلك اللحظة بدأت الاستمتاع بالسباقات كثيرًا، بكل حصة وكل نهاية أسبوع خضتها في القسم الأخير من الموسم".

وتابع: "لذلك أعتقد بأن عليّ العمل على ذلك لأحافظ دومًا على تركيزي وأستمتع في كل مرة".

وأكمل: "أعتقد بأن ذلك كان هو سرّ فالنتينو، أن تستمتع في كل مرة تقود فيها. لذلك بدأت أراغون أمرًا في عقلي، وكذلك في مسيرتي".

جديرٌ بالذكر أن روسي قد اعتزل سباقات الموتو جي بي نهاية هذا الموسم، لكنه سيظل حاضرًا في البادوك في 2022 من خلال فريقه "في آر 46" وأكاديميته للدراجين - التي تضمّ بانيايا.

وعند سؤاله إذا ما قد يطلب المساعدة من روسي في حال كان في وضع ينافس فيه على البطولة، قال بانيايا: "أعتقد بأنه سيكون قريبًا جدًا مني خلال وضع كهذا، أو قريب من الدراج الذي سيحتاج مساعدته. إنه معلمنا وسيساعدنا بالتأكيد".