التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027
أعلنت الموتو جي بي اليوم الإثنين 6 مايو عن إطار تغييرات قوانينها التقنيّة الكبيرة لموسم 2027.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
يتواجد على رأس قائمة التغييرات الانتقال من المحرّكات بسعة 1000 سم مكعّب إلى 850 سم مكعّب، كما ستشمل التعديلات حظر المكوّنات الانسيابيّة.
كما سيتمّ حظر الأجهزة المتحكّمة في ارتفاع الدرّاجات، إلى جانب تغييرات أخرى أقلّ حجمًا على صعيد سعة خزّان الوقود ونظام التسامح.
تفاصيل القوانين التقنيّة الجديدة للموتو جي بي 2027
- تقليص سعة محرّكات فئة الموتو جي بي من 1000 إلى 850 سم مكعّب. سيتمّ تقليص القطر الداخلي الأقصى للأسطوانة من 81 إلى 75 ملم. وستكون المحرّكات ذات أربع أُسطوانات وستبقى بأربعة أشواط فقط.
- سيبدأ المصنّعون المتسابقون في 2026 موسم 2027 بالمرتبة ب. ستتمّ مراجعة الترتيب في منتصف موسم 2027، بناءً على نتائج النصف الأوّل من موسم 2027، نتائج 2026 قبل تغييرات القوانين لن تُؤخذ بالحسبان. سيُستأنف نظام التصنيف الاعتيادي في نهاية موسم 2027. أيّ مُصنّعٍ لم يتسابق في 2026 سيبدأ موسم 2027 بالتصنيف د. ستتمّ مراجعة تصنيفه في منتصف موسم 2027 بناءً على نتائجه في النصف الأوّل.
- سيتمّ تقليص عدد المحرّكات المتاحة لكلّ درّاجٍ دائمٍ إلى ستّة محرّكات في الموسم بروزنامة ذات 20 سباقًا، أو سبعة محرّكات في حال شملت الروزنامة 21 أو 22 سباقًا.
- سيُواصل المصنّعون في تصنيف التسامح د التمتّع بمحرّكين إضافيين لكلّ درّاجٍ في الموسم.
- ستكون بيانات نظام "جي بي اس" لكلّ الدرّاجين متاحة لكلّ الفرق في نهاية كلّ حصّة.
- سيتمّ تقليص العدد الإجمالي لنسب علبة التروس المسموح باستخدامها في فئة الموتو جي بي إلى 16، إلى جانب أربع نسبٍ مختلفة للدافع الأساسي، في كلّ موسم.
- سيتمّ خفض الوزن الأدنى للدرّاجة في فئة الموتو جي بي من 157 إلى 153 كلغ.
- لن يُسمح باستخدام أيّة أجهزة تحكّم في ارتفاع الدرّاجة، بما في ذلك أنظمة الخفض التي يتمّ تفعيلها فقط في انطلاقات السباقات.
- سيتمّ خفض سعة خزّانات الوقود إلى 20 لترًا للسباقات الرئيسيّة، وسعة قصوى بـ 11 لترًا للسباق القصير.
- العرض الأقصى المسموح به للجزء الأعلى من الملحقات الانسيابيّة من 600 إلى 550 ملم، وسيتمّ خفض ارتفاع الجزء الخلفي من 1250 إلى 1150 ملم، أمّا النقطة الأماميّة القصوى من الملحقات الأماميّة (الأنف) فسيتمّ تأخير موقعها بـ 50 ملم، كما سيُصبح الجزء الخلفي ضيّقًا كذلك. يجب أن تتمّ المصادقة على أيّ مكوّنات انسيابيّة خلف الدرّاج كجزء من الهيكل الانسيابي. سيُسمح لكلّ مصنّعٍ بإجراء تحديثٍ واحد في الموسم.
- تمّ تأكيد استخدام الوقود ذي الأصول غير الأحفوريّة بنسبة 100 بالمئة بدءًا من 2027. ستُوضح "فيا" رفقة جمعيّة المصنّعين ومزوّدي الوقود في الموتو جي بي جميع التفاصيل التقنيّة عبر مجموعة العمل "تي.دبليو.جي1"، بما في ذلك ممثّلون من دورنا وجمعيّة الفرق بدءًا من أبريل 2024.
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التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027
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