التفاصيل الكاملة لتغييرات القوانين التقنيّة للموتو جي بي لموسم 2027

يتواجد على رأس قائمة التغييرات الانتقال من المحرّكات بسعة 1000 سم مكعّب إلى 850 سم مكعّب، كما ستشمل التعديلات حظر المكوّنات الانسيابيّة.

كما سيتمّ حظر الأجهزة المتحكّمة في ارتفاع الدرّاجات، إلى جانب تغييرات أخرى أقلّ حجمًا على صعيد سعة خزّان الوقود ونظام التسامح.

تفاصيل القوانين التقنيّة الجديدة للموتو جي بي 2027