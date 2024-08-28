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موتو جي بي

التشيك تعود إلى روزنامة الموتو جي بي في 2025

ستعود جائزة التشيك الكبرى على حلبة برنو إلى روزنامة بطولة العالم للموتو جي بي في 2025 بعد التوصّل إلى صفقة جديدة مع دورنا.

فابيو كوارتارارو، بيتروناس اس آر تي ياماها

فابيو كوارتارارو، بيتروناس اس آر تي ياماها

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

ستُسجّل التشيك عودتها للمرّة الأولى منذ 2020 كجزء من صفقة جديدة بخمسة أعوامٍ مع حلبة برنو.

ولم يتمّ الإعلان عن الموعد المحدّد للجولة في العام المقبل، لكنّها شغلت سابقًا فترة بداية أغسطس قبل أن تخلفها جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون.

ومع نقل الجولة البريطانيّة إلى 25 مايو العام المقبل، ستكون تلك الفجوة خالية مجدّدًا، بالرغم من أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ الحدث التشيكي العائد سيشغل ذلك الحيّز.

وقال كارميلو إزبيليتا المدير التنفيذي لدورنا: "نحن سعداء بالإعلان عن عودة برنو. إنّها جولة كلاسيكيّة، وذات تصميمي مدهش كان مسرحًا للعديد من اللحظات الخالدة في تاريخها الطويل في الموتو جي بي".

وأضاف: "نحن سعداء حقًا بالعودة وخوض المزيد من الأحداث مع عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير، وأن يكون المشجّعون قادرين على الاستمتاع على مقربة من أبطالهم. شاهدنا الهضبات مزدحمة بالمشجّعين الشغوفين على مرّ الأعوام، ونحن سعداء بإعادة الموتو جي بي إلى مشجّعين في التشيك".

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