الترتيب لتجارب خاصّة في الـ "موتو جي بي" مع غياب السباقات بسبب تفشّي كورونا

تمّ إلغاء جولة قطر الافتتاحية بسبب تدابير الحجر الصحي الجديدة المفروضة على المسافرين القادمين من إيطاليا، في حين تسبّب حظر تايلاند التجمّعات الكبيرة في تأجيل الجولة الثانية من الموسم حتّى 4 أكتوبر/تشرين الأوّل.

وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فريق "كاي تي ام" قد استأجر حلبة خيريز في الفترة بين 18 و20 مارس/أذار الجاري، مع اتّجاه هوندا وسوزوكي للانضمام للصانع النمساوي في تلك الخطوة.

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وبسبب القيود المفروضة على التجارب، فإنّ كلا من "اتش آر سي هوندا" وسوزوكي سيتعيّن عليه خوض هذه الاختبارات مع درّاجي الاختبار ستيفان برادل وسيلفان غوينتولي، في حين سيكون بمقدور "كاي تي ام" - كونها مصنّع يتمتع بامتياز - الاستعانة بكامل درّاجيها المصنعيين والزبائن كذلك مع تيك3.

وكان من المقرر كذلك أن تشارك أبريليا في هذه التجارب، حيث كان سيكون بوسعها الاستعانة بدرّاجيها الأساسيين، لكنّ إيطاليا بالأمس أعلنت وضع مع يقرب من 16 مليون من مواطنيها ضمن منطقة حجر صحي تضمّ عددًا من الأقاليم في محاولة لاحتواء تفشّي فيروس "كوفيد-19"، والذي أصاب أكثر من 5800 شخص وأودى بحياة 234.

حيث أنّ مقرّ أبريليا في نوالي يتواجد ضمن إقليم فينيزيا الواقع ضمن نطاق الحجر، ما يجعل من غي المرجّح مشاركة الصانع الإيطالي في التجارب.

ونُشير إلى أنّ دوكاتي حاليًا تقع خارج نطاق الحجر، لكنّها لم تحدد خيريز ضمن أماكن إقامة تجاربها الخاصة لهذا العام.

كما لن تتواجد ياماها كذلك في تجارب خيريز، لكن من المتوقّع أن يخوض الصانع الياباني تجارب خاصة في ذات الفترة مع درّاجي الاختبار خورخي لورينزو وكاتسويوكي ناكاسوغا.

ومن المقرّر وفق الروزنامة الجديدة التي نشرتها البطولة أن تكون الجولة الأولى من الموسم في أوستن في الخامس من أبريل/نيسان المُقبل، على الرُغم من أنّ ذلك الأمر الآن بات غير مرجّح على نحوٍ كبير بسبب سوء وضع تفشّي الوباء في الولايات المتّحدة.

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حيث أعلنت مدينة أوستن حالة الطوارئ، بينا يؤثّر الوضع في إيطاليا على العديد من الأشخاص في بادوك البطولة، بما فيهم فالنتينو روسي، ما يُلقي مزيدًا من الشكوك على سباق تكساس.

هذا ويسمح مرسوم فرض الحجر الصحي الذي مررته الحكومة الإيطالية بالسفر لظروف استثنائية، مثل التزامات العمل التي لا يُمكن نقلها لمكان آخر. لكن ما يزال من غير الواضح كيف سيتبلور ذلك فيما يخص الموتو جي بي.