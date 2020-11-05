التحقيق مع ياماها بشأن عدم قانونيّة محرّكاتها في الموتو جي بي

طغت مشاكل المحرّكات على بداية موسم ياماها، وذلك بعد انسحاب فالنتينو روسي وفرانكو موربيديللي من أوّل سباقَين من الموسم على التوالي بسبب أعطال في محرّكيهما.

وأظهر التحليل الذي أجرته ياماها أنّ المشكلة تعود إلى مجموعة معيبة من الصمامات من قبل مزوّد ثانوي.

وبسبب قوانين تجميد المحرّكات، لم يكن بوسع ياماها حلّ المشكلة بالكامل.

ويُعتقد بأنّ درّاجي ياماها يستخدمون محرّكاتهم بمستوى طاقة أضعف منذ سباق خيريز من أجل ضمان عدم تكرار المشكلة.

لكن لم تكن جميع المحرّكات المتاحة لروسي، وموربيديللي، ومافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو تتضمّن تلك الصمامات غير القانونيّة.

ويتمّ التحقيق الآن في عدم استخدام ياماها لتلك الصمامات في النسخة التي قدّمتها للإدارة التقنيّة للموتو جي بي للمصادقة عليها قبل بداية الموسم.

وفي حال تسليط عقوبة عليها فستكون هناك تأثيرات كبيرة على آمالها بتحقيق البطولة، وذلك في ظلّ تواجد كوارتارارو، وفينياليس وموربيديللي ضمن مجال 25 نقطة عن المتصدّر جوان مير مع بقاء ثلاث جولات على النهاية.