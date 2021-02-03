الاتّجاه نحو إلغاء سباق تايلاند في الـ"موتو جي بي" لموسم 2021

كان سباق تايلاند من بين أوّل الجولات التي خرجت من روزنامة 2020 الأصلية، ولم تعد ضمن الروزنامة المعدّلة حيث آثرت "دورنا سبورتس" المروّجة للبطولة الإبقاء على المنافسات داخل أوروبا خلال الجائحة.

وفي ظل تخبّط معظم مناطق العالم خلال الموجة الثانية من الجائحة، وارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير إثر التحورات الجديدة للفيروس، فقد أجّلت الـ "موتو جي بي" بالفعل جولتَي الولايات المتّحدة والأرجنتين إلى وقت غير محدد لاحقًا في هذا العام.

كما أكّدت البطولة الأسبوع الماضي سباقًا ثانيًا في قطر، في حين ستُقام الجولة الثالثة من الموسم الآن في البرتغال، ، بينما تمّ إلغاء التجارب الشتوية في سيبانغ لهذا الشهر.

ومن المتوقّع أن تشهد الروزنامة المزيد من التغييرات والتبديلات، إذ أورد تقرير من "بانكوك بوست" يوم أمس الثلاثاء بأنّ السلطات المحلية قد اتّخذت قرارًا بتأجيل انطلاقة عقدها الجديد الممتد لخمسة أعوام مع الـ "موتو جي بي" حتى 2022.

هذا ولم يتم بعد إصدار بيان رسمي حيال إلغاء الحدث لهذا العام، على الرُغم من تواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" مع شركة دورنا للتعليق على ذلك.

وكان من المقرر إقامة سباق تايلاند لهذا العام في 10 أكتوبر/تشرين الأوّل، يسبقه سباق اليابان في موتيغي، بينما من المخطط إقامة سباقين متتاليين في أستراليا وماليزيا من 24 إلى 31 من ذات الشهر.

مع ذلك، فإنّ إلغاء سباق تايلاند في وقت مبكّر للغاية كهذا سيُثير المخاوف بكل تأكيد حول إمكانية إقامة السباقات خارج أوروبا في ظل تواصل أزمة جائحة كورونا.

جديرٌ بالذكر أنّ أخبار إلغاء سباق تايلاند تأتي في ذات اليوم الذي أكّدت في برونو عدم قدرتها على إقامة سباق في 2021 بعدما أخفقت في الحصول على التمويل اللازم من السلطات المحلية لإعادة تعبيد سطح الحلبة.

وقد أضافت البطولة على الروزنامة الأصلية لموسم 2021 حلبات ألغارف، إيغورا درايف في روسيا وحلبة الشواع، مانداليكا، التي ما تزال تحت الإنشاء في إندونسيا، كحلبات احتياطية.

مع ذلك، فإنّ آخر تحديث للروزنامة شهد التخلي عن حلبة إيغورا درايف، وكذلك الموعد الأصلي لجائزة التشيك الكبرى.