الاتجاه لتجميد تطوير محركات الموتو جي بي حتى الحقبة الجديدة في 2027

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن لجنة الجائزة الكبرى تهدف إلى الموافقة على هذا التغيير الكبير خلال اجتماعها المقبل، والذي كان من المقرر عقده قُبيل جائزة ميزانو الكبرى.

مع ذلك، فإنه سيتم استثناء المُصنعَين البابانيين، هوندا وياماها – واللذين يستفيدان حاليًا من قوانين الامتياز – من قرار تجميد تطوير المحركات، بشرط ألا يصلا إلى نتائج أقوى ربما تقود إلى تغيير في حق الامتياز لديهما.

وقد سبق وتم تطبيق تجميد على تطوير المحركات في الموتو جي بي استجابة لتبعات وفوضى جائحة كورونا. وحينها تم إيقاف التطوير على المحركات منذ بدائة 2020 وحتى نهاية 2021.

فيما تعد هذه الخطوة جزءًا من مبادرة الكيان الحاكم للرياضة للسيطرة على النفقات، مع بقاء أقل من 3 مواسم ضمن دورة القوانين التقنية الحالية، قبل حقبة التغييرات الجديدة التي ستبدأ في 2027.

وعندها سيتم استبدال محركات الـ 1000 سي سي بنسخ 850 سي سي أصغر، علاوة على اعتماد قيود كبيرة على العناصر الانسيابية والأجهزة الأخرى كالتي تعدّل ارتفاع الدراجة.

هذا ويتعين على الفرق الآن الالتزام بمعايرة محركاتها قبل الجولة الأولى من الموسم المقبل، حيث سيكون مراقبون من لجنة الفرق هم المسؤولون عن عملية إغلاق وحدات الطاقة وكذلك الفحوصات التي تتم خلال الموسم.

وبمجرد أن يتم منح الضوء الأخضر لتطبيق عملية تجميد التطوير، فستتم معايرة كافة وحدات الطاقة في فترة أقصاها حتى قُبيل جولة تايلاند الافتتاحية في 3 مارس/أذار من العام المُقبل.

وفي حال أنه لم يتم تعديل تلك العناصر حتى بعد السباق الأخير من الموسم الحالي، فإن المواصفات الموافق عليها في بوريرام ستكون ذاتها التي يتم استخدامها حتى نهاية موسم 2026.