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موتو جي بي / جائزة فنلندا الكبرى / أخبار عاجلة

الإعلان رسميًا عن تأجيل أول جائزة في فنلندا للموتو جي بي منذ 1982

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الإعلان رسميًا عن تأجيل أول جائزة في فنلندا للموتو جي بي منذ 1982
24-04-2020

ما تزال أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" تلقي بظلالها على بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" حيث تمّ تأجيل عودة البطولة إلى فنلندا لإقامة السباق الأوّل هناك منذ 1982، ليصل عدد السباقات التي تمّ تأجيلها أو إلغاؤها إلى 11 سباقًا هذا العام.

كان من المُقرر إقامة الجولة الـ 11 من موسم 2020 على حلبة كيميرينغ المشيّدة حديثًا بطول 100 كلم خارج مدينة هيلسنكي في 12 يوليو/تموز، حيث كانت تلك ستكون زيارة الموتو جي بي الأولى للبلد المستضيف خلال ما يُقارب 40 عامًا.

وكان من المفترض أن تتواجد فنلندا على روزنامة البطولة في 2018، لكن عدد من التأجيلات في عملية بناء الحلبة لم تساهم في تأكيد السباق حتّى هذا العام.

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مع ذلك، فإنّ وباء كورونا أحاط الشكوك بهذه الجولة، حيث أكّد كارميلو إيزبيليتا المدير التنفيذي لشركة دورنا المروّجة مؤخّرًا بأنّ الحدث لن يمضي قُدمًا بسبب عدم حصول الحلبة على الموافقة لإقامة السباق.

وذلك قبل أن يُصدر منظمي السباق بيانًا اليوم الجمعة في ذلك الشأن جاء فيه: "تمّ اتّخاذ قرار تأجيل السباق من قِبَل دورنا سبورتس، والتي تملك حقوق المسابقة. وقد أوصت الحكومة الفنلندية بأنّ لا تجب إقامة الأحداث التي تزيد الأعداد فيها عن 500 شخص قبل شهر أغسطس/آب بسبب جائحة كورونا".

وأضاف البيان: "وقد تمّ اتّخاذ قرار التأجيل من قِبَل دورنا ومالك حلبة كيميرينغ بالتوافق مع تعليمات الحكومة الفنلندية. وقد وعدت دورنا سبورتس بالإعلان عن مستقبل الموتو جي بي في فنلندا في أقرب وقت ممكن".

وعلى الرُغم من أنّ آخر جائزة موتو جي بي في فنلندا كانت في 1982، لكن آخر سباق فئة عُليا هناك - والذي أقيم على حلبة إماترا - كان قبل ذلك بعام.

جديرٌ بالذكر أنّ درّاجي الاختبار من جميع مصنعي الموتو جي بي الستّة قد اختبروا الحلبة العام الماضي لتقييم تصميم المسار، وذلك بعد إلغاء تجارب رسمية هناك بسبب تأخّر إكمال بناء الحلبة.

وكانت الآراء مختلفة بشأن الحلبة الجديدة، حيث اتفق المعظم على أنّ مقاطع منها كانت بطيئة للغاية، وكان من المتوقّع إجراء تعديلات قُبيل السباق.

ويأتي إعلان تأجيل سباق فنلندا بعد يوم من الإعلان عن تأجيل جائزة هولندا الذي كان من المفترض إقامته في 28 يونيو/حُزيران.

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وبات أبكر وقت من الممكن أن ينطلق فيه الموسم الآن هو 9 أغسطس/آب مع جائزة التشيك الكبرى على حلبة برنو.

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