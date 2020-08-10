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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

استبعاد ماركيز من المشاركة في سباق النمسا الأوّل

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استبعاد ماركيز من المشاركة في سباق النمسا الأوّل
10-08-2020

أعلنت هوندا عن أنّ ستيفان برادل سيُواصل تعويض مارك ماركيز خلال جائزة النمسا الكبرى للموتو جي بي نهاية الأسبوع الجاري، لكنّها لم تستبعد عودة الإسباني في السباق الثاني من حلبة ريد بُل رينغ.

كسر ماركيز يده نتيجة حادث قويّ خلال جائزة إسبانيا الكبرى الشهر الماضي، وهو ما تطلّب خضوعه لعمليّة جراحيّة.

وحاول الإسباني العودة ضمن جائزة الأندلس الكبرى بعد بضعة أيّام لكنّه انسحب في التصفيات بعد تورّم يده.

وأدّى الإجهاد نتيجة محاولته العودة في أقرب وقتٍ ممكن إلى إضعاف صفيحة التيتانيوم في يده، واحتاج للخضوع لعمليّة ثانية الإثنين الماضي عندما كسرها أثناء فتحه لنافذة في يده.

وكانت العمليّة ناجحة، لكنّه استُبعد من المشاركة في جائزة التشيك الكبرى وسيُواصل الابتعاد عن القيادة نهاية الأسبوع الجاري ضمن جائزة النمسا الكبرى.

وقال ألبرتو بويغ مدير الفريق: "سيبقى معنا ستيفان برادل نهاية هذا الأسبوع على حلبة ريد بُل رينغ".

وأضاف: "نأمل أن يُواصل أليكس ماركيز نضجعه وتطوّره كدرّاج ويُحقّق خطوات إلى الأمام".

وأردف: "عليه أن يفهم الدرّاجة والإطارات على وجه الخصوص، سيُواصل مواجهة بعض المشاكل للتأقلم مع التركيبات الجديدة، وهو ما يزيد الوضع صعوبة إثر ذلك".

ثمّ تابع: "بالنسبة لستيفان فإنّنا سنُقيّم في الأيّام المقبلة إن كنّا سنواصل اختبار بعض المكوّنات الجديدة أو الاستراتيجيّة التي سنتّبعها للتحضير لنهاية هذا الأسبوع من الناحية التقنيّة".

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