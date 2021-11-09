استبعاد ماركيز من المشاركة في جولة فالنسيا الختاميّة بسبب مشاكل في بصره

تعرّض درّاج هوندا لحادث أثناء حصّة تدريباته على الطرقات الوعرة قبل أسبوعٍ من الآن وتعرّض لما وصفته هوندا بارتجاج خفيف.

وبعد تواصل تلك الأعراض فقد توجّه الإسباني لزيارة الطبيب والخضوع للمزيد من الفحوصات قبيل جائزة ألغارف الكبرى، واتُّخذ القرار بعدم مشاركته نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يستبعد ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا خلال جائزة ألغارف الكبرى إمكانيّة غياب ماركيز عن الجولة الأخيرة من موسم 2021 نهاية هذا الأسبوع، حيث تمّ تقييم حالة الإسباني مجدّدًا أمسٍ الإثنين.

وأكّدت هوندا الآن أنّ ماركيز لن يُشارك في جائزة فالنسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع كونه يُعاني من ذات مشاكل البصر التي واجهها في 2011 عندما سقط في سيبانغ خلال جولة الموتو 2 وألحقت حصيّة ضررًا بأعصاب عينه.

وقال الدكتور سانشيز دالماو طبيب الأعين الخاص بماركيز: "أكّدت الفحوصات التي أجريت اليوم على مارك ماركيز بعد الحادث الذي وقع أنّ الدرّاج يُعاني من ازدواجيّة البصر، وكشفت وجود شللٍ في العصب الرابع الأيمن، مع العضلة المائلة العلويّة اليمنى".

وأضاف: "تمّ اختيار علاج محافظ مع تحديثات دوريّة لمتابعة تطوّر الحالة. هذا العصب الرابع الأيمن هو ذاته الذي أُصيب في 2011".

ومن المرجّح أن يتمّ تعويض ماركيز مجدّدًا بستيفان برادل درّاج اختبارات هوندا الذي حلّ بالفعل بديلًا لبطل العالم ستّ مرّات خلال جائزة ألغارف الكبرى واكتفى بالمركز الـ 15.