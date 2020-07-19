موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
20 نوفمبر
-
22 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

المشاركات
التعليقات
استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات
19-07-2020

استُبعد أليكس رينز درّاج سوزوكي من المشاركة في جائزة إسبانيا الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم الموتو جي بي بسبب الإصابة التي لحقت بكتفه نتيجة حادثه في التصفيات.

تعرّض رينز لحادثٍ عند المنعطف الـ 11 في مرحلة متأخّرة من التصفيات وعبر على سرعة عالية نحو المنطقة الحصويّة.

وانقلب سائق سوزوكي عدّة مرّات على الحصى وتمّ نقله إلى المركز الطبيّ للخضوع إلى فحوصات على كتفه الأيمن بسبب الاشتباه في وجود كسر.

وأكّدت المزيد من الفحوصات في مستشفى خيريز لاحقًا الإصابة، إلى جانب ضررٍ في العضلات، وهو ما زاد من الشكوك التي تحوم حول مشاركته في سباق الأحد.

واختار رينز وسوزوكي الانتظار حتّى صباح هذا اليوم قبل اتّخاذ القرار النهائيّ، وتمّ الآن تأكيد عدم مشاركته.

وكتب الفريق على حسابه في تويتر: "اعتُبر أليكس رينز غير متمتّعٍ بلياقة كافية للمشاركة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى على إثر حادثه وإصابة كتفه في التصفيات بالأمس".

وأضاف: "ليست هذه الطريقة التي أراد أيٌ منّا بدء الموسم بها، لكنّنا نعلم أنّ أليكس سيعود أكثر قوّة".

المقال التالي
روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس

المقال السابق

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

فيرشتابن: هنالك "خطب ما" على سيارة ريد بُل
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيرشتابن: هنالك "خطب ما" على سيارة ريد بُل

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات
موتو جي بي / موتو جي بي
26د

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

هوندا تقوم بتغيير محرك سيارة غاسلي قبل سباق المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

هوندا تقوم بتغيير محرك سيارة غاسلي قبل سباق المجر

فيتيل: حققت فيراري خطوة إلى الأمام في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: حققت فيراري خطوة إلى الأمام في المجر

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم
فورمولا 1 / فورمولا 1

"فيا" لم تفحص قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت قبل انطلاق الموسم

فيا: لا دليل على تورط غير قانوني لمرسيدس بقضية ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيا: لا دليل على تورط غير قانوني لمرسيدس بقضية ريسينغ بوينت

بوتاس شعر بأنّ لفّته الأخيرة في تصفيات المجر منحته فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأوّل
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس شعر بأنّ لفّته الأخيرة في تصفيات المجر منحته فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأوّل

أحدث الأخبار

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات
موتو جي بي / موتو جي بي
26د

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس
موتو جي بي / موتو جي بي

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس

موتو جي بي: نقل رينز إلى المستشفى على إثر حادثته في تصفيات إسبانيا
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: نقل رينز إلى المستشفى على إثر حادثته في تصفيات إسبانيا

موتو جي بي: كوارتارارو يحرز قطب الانطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يحرز قطب الانطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

2
فورمولا 1

فيرشتابن: هنالك "خطب ما" على سيارة ريد بُل

3
موتو جي بي

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

26د
4
فورمولا 1

هوندا تقوم بتغيير محرك سيارة غاسلي قبل سباق المجر

5
فورمولا 1

فيتيل: حققت فيراري خطوة إلى الأمام في المجر

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020 01:16
موتو جي بي

موتو جي بي: العرض التشويقي لموسم 2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق اليابان

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية 02:04
موتو جي بي

ناصر العطية يصطحب خورخي لورينزو في مغامرة صحراوية

أحدث الأخبار

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات
موتو جي بي

استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس
موتو جي بي

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس

موتو جي بي: نقل رينز إلى المستشفى على إثر حادثته في تصفيات إسبانيا
موتو جي بي

موتو جي بي: نقل رينز إلى المستشفى على إثر حادثته في تصفيات إسبانيا

موتو جي بي: كوارتارارو يحرز قطب الانطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يحرز قطب الانطلاق الأول لجائزة إسبانيا الكبرى

موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة التجارب الثالثة في خيريز
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة التجارب الثالثة في خيريز

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.