استبعاد رينز من المشاركة في سباق خيريز بعد إصابته في حادث التصفيات

تعرّض رينز لحادثٍ عند المنعطف الـ 11 في مرحلة متأخّرة من التصفيات وعبر على سرعة عالية نحو المنطقة الحصويّة.

وانقلب سائق سوزوكي عدّة مرّات على الحصى وتمّ نقله إلى المركز الطبيّ للخضوع إلى فحوصات على كتفه الأيمن بسبب الاشتباه في وجود كسر.

وأكّدت المزيد من الفحوصات في مستشفى خيريز لاحقًا الإصابة، إلى جانب ضررٍ في العضلات، وهو ما زاد من الشكوك التي تحوم حول مشاركته في سباق الأحد.

واختار رينز وسوزوكي الانتظار حتّى صباح هذا اليوم قبل اتّخاذ القرار النهائيّ، وتمّ الآن تأكيد عدم مشاركته.

وكتب الفريق على حسابه في تويتر: "اعتُبر أليكس رينز غير متمتّعٍ بلياقة كافية للمشاركة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى على إثر حادثه وإصابة كتفه في التصفيات بالأمس".

وأضاف: "ليست هذه الطريقة التي أراد أيٌ منّا بدء الموسم بها، لكنّنا نعلم أنّ أليكس سيعود أكثر قوّة".