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إيزبيليتا: "نحن على تواصل مع قطر وفكرة إقامة الجائزة الكبرى هناك"

أكد كارميلو إيزبيليتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموتو جي بي والمسؤول الأول عن بطولة العالم، أن "الفكرة هي الذهاب إلى قطر" لخوض الجائزة الكبرى المقررة في 8 نوفمبر.

منشور:
بيدرو أكوستا، كاي تي ام

بيدرو أكوستا، كاي تي ام

الصورة من قبل: هوندا ريسينغ

وضع الصراع الدائر في الشرق الأوسط منذ بداية العام الفعاليات المختلفة التي كان من المقرر تنظيمها في المنطقة طوال الموسم في دائرة الخطر، مثل سباقات الفورمولا 1 في البحرين والسعودية، التي تم تعليقها، بينما أصبحت الفعاليات المقرر إقامتها في قطر موضع تساؤل، سواء سباق الفورمولا 1 المقرر في نهاية نوفمبر أو سباق الموتو جي بي المقرر في 8 نوفمبر.

لكن إيزبيليتا، المسؤول الأول عن بطولة العالم للدراجات النارية، أكد يوم السبت أنه يعتقد أن "ملخص الأمر أننا سنذهب" إلى قطر، في إشارة إلى جائزة الموتو جي بي الكبرى.

وخلال حديثه مع "دازن"، جرى التطرق إلى شدة المنافسة على اللقب، وإلى أن إلغاء إحدى الجوائز الكبرى قد يؤثر في الصراع، نظرًا إلى أن كل نقطة يمكن أن تكون حاسمة. ثم سُئل مباشرة عن موعد تأكيد ما إذا كانت موتو جي بي ستذهب إلى قطر أم لا.

وقال: "أعتقد ذلك، في الوقت الحالي الفكرة هي الذهاب. نحن على تواصل دائم مع قطر، والسلطات تقول لنا إنها مستعدة لتنظيم السباق، وإذا لم يتغير شيء بشكل جذري، فالفكرة هي أننا سنذهب بالفعل."

وكان إيزبيليتا قد حضر جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 الأسبوع الماضي، ولا يزال على تواصل دائم مع كبار المسؤولين التنفيذيين في ليبرتي ميديا.

وكان من المقرر في الأصل إقامة جائزة قطر الكبرى لموتو جي بي في 12 أبريل، قبل أن يتم نقلها إلى نوفمبر بسبب الصراع، لكن البطولة لم تتحدث في أي مرحلة عن إلغائها.

ويمثل معرفة ما إذا كان من الممكن الذهاب إلى قطر هذا العام أمرًا مهمًا لفهم كيفية إعداد روزنامة 2027، التي نشرتها الفورمولا 1 بالفعل، والتي تظهر فيها قطر تقليديًا في بداية موسم الموتو جي بي.

وقال: "نعم، أعتقد حقًا أننا سنعلن روزنامة 2027 قريبًا جدًا، على الأرجح الأسبوع المقبل أو مباشرة بعد ذلك."

ثم أومأ برأسه عندما سُئل عما إذا كانت روزنامة 2027 ستكون معروفة قبل الجولة الآسيوية، التي تبدأ في اليابان في أوائل أكتوبر.

وأضاف المسؤول المخضرم: "آمل ذلك".

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