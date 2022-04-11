إنذار تسبّب في جعل درّاجة ماركيز "مجنونة" ضمن انطلاقته الكارثيّة في أوستن

سجّل بطل العالم ستّ مرّات عودته إلى المنافسات على إثر غيابه عن الأرجنتين بسبب مشكلة البصر المزدوج التي عانى منها، ورشّحه العديد من منافسيه لتحقيق الفوز في سباق الأحد بالرغم من انطلاقه من المركز التاسع.

لكنّ مشكلة تقنيّة جعلت انطلاقته ضعيفة للغاية وهو ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الأخير بحلول المنعطف الأوّل، حيث عادت حينها درّاجة هوندا إلى الحياة.

واعترف ماركيز بأنّه اعتقد بأنّه فعّل مُحدّد سرعة خطّ الحظائر، وقال أنّ مشكلة بقيت في الدرّاجة خلال السباق، لكنّ الدرّاجة كانت جيّدة بما فيه الكفاية ليتمكّن من التعافي والتقدّم إلى المركز السادس.

وقال الإسباني: "واجهنا مشكلة تقنيّة، لكنّ هوندا تُحقّق في ما حدث. يعلمون تقريبًا ما حدث، لكنّهم يُحقّقون. شاهدت بعض الإنذارات على لوحة القيادة منذ أن وصلت إلى شبكة الانطلاق، وحاولت الانطلاق وعدم خسارة الكثير، لكنّ الدرّاجة كانت مجنونة".

وأضاف: "ومن ثمّ اعتقدت بأنّ مشكلة كبيرة فيها، لكن عندما وصلت إلى المنعطف الأوّل... أعني أنّ الدرّاجة لم تكن تدفع بين شبكة الانطلاق والمنعطف الأوّل، كان الوضع أشبه بتفعيل نظام تحديد السرعة".

وأكمل: "تفقّدت إن كنت قد فعّلته، لكنّه لم يكن مفعّلًا. تواصل ذلك الإنذار طوال السباق، لكن لحسن حظّنا فبالوصول إلى المنعطف الأوّل عند تسريح نظام التحكّم في ارتفاع الدرّاجة، فقد كانت قيادتها جيّدة في المجمل، لم تكن مثاليّة، لأنّه كان هناك خطبٌ ما متواصل فيها".

وقال الإسباني أنّ سباقه أصبح بمثابة "سباقٍ قصيرٍ سريع" منذ تلك اللحظة، لكنّ جسده منعه من التقدّم إلى مركزٍ أفضل من السادس.

وقال في هذا الصدد: "بذلت كلّ ما في وسعي، لكن مع بقاء خمس أو ستّ لفّات على النهاية، فقد قال لي جسدي بأنّه انتهى، وحاولت منذ ذلك الحين إكمال السباق، لكنّني تمكّنت من إكماله بوتيرة جيّدة حتّى في تلك الحالة".

وأكمل: "لم تكن النتيجة التي توقّعناها، لكن لو نظرنا إلى الانطلاقة وخطأ المنعطف الأوّل وكيف أكملنا السباق، فيُمكننا القول أنّنا حصلنا على الكثير من الثقة من عطلة نهاية هذا الأسبوع".

وأردف: "كان هدفي بناء الثقة ومحاولة عدم التعرّض لأيّ حادث طوال عطلة نهاية الأسبوع لأنّ الطبيب أخبرني بأنّ كلّ شيء على ما يرام، لكنّني خائفٌ حيال صحّتي، كوني تعرّضت لحادث قوي قبل ثلاثة أسابيع".

وأكمل: "لذا، قدت بشكلٍ جيّد وكان ذلك الأمر الأكثر أهميّة".