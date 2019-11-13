موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
04 أكتوبر
-
06 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
18 أكتوبر
-
20 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
25 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
موتو جي بي / أخبار عاجلة

إمكانية عودة "الموتو جي بي" إلى المجر في 2022

المشاركات
التعليقات
إمكانية عودة "الموتو جي بي" إلى المجر في 2022
13-11-2019

أعلنت "دورنا سبورتس" المروّجة لبطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" إبرامها لاتّفاق مبدئي من أجل إعادة المجر إلى روزنامة البطولة بدءًا من موسم 2022، وذلك بعد تسعة أعوام من انهيار آخر المحاولات لعودتها إلى البطولة.

كان من المقرر أن يزور قطار البطولة المجر للمرّة الأولى منذ العام 1992 في 2010 على حلبة بالاتونرينغ الجديدة في مدينة سافولي، لكن تمّ التخلّي عن تلك الخطة عندما واجهت الحلبة مشاكل مالية خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبرزت شائعات بإمكانية عودة البطولة إلى المجر على حلبة هنغارورينغ في الأعوام الأخيرة، لكنّ لم يتمّ التوصّل لاتّفاق في نهاية المطاف.

مع ذلك، وكجزء من خطة توسيع الروزنامة، وقّعت شركة دورنا مذكرة تفاهم مع الحكومة المجرية من أجل إقامة سباق على حلبة جديدة بشرط أن يتمّ توقيع عقد مروّجي الجائزة بحلول نهاية فبراير/شباط المُقبل.

وقد علّق لازلو بالكوفيتش وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري في هذا الصّدد قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالإعلان عن اتّجاه الموتو جي بي للعودة إلى المجر. إذ سيتمّ قريبًا عرض استراتيجية تطوير رياضة السيارات المجرية على الحكومة، والتي ستتضمّن عددًا من الأهداف والخطط. إذ أنّه وإلى جانب النجاح في هذه الرياضة وتأثيره على السياحة، فإنّنا بحاجة إلى تدعيم ذلك أيضاً من أجل تأثير هذه الصناعة على نجاح الاقتصاد المجري".

هذا ومن غير الواضح بعد كيف ستؤثّر إضافة المجر، إذا ما تمّ التوصّل لاتّفاق، على الروزنامة مستقبلًا، مع الاقتراح الحالي بالتوسّع إلى 22 سباقًا لموسم 2022.

إذ من المقرّر أن تتوسّع روزنامة البطولة خلال الأعوام القليلة المُقبلة مع عودة "الموتو جي بي" إلى فنلندا في 2020، إندونسيا في 2021 والبرازيل في 2022، في ظلّ وجود شائعات عن عودة البرتغال كذلك.

المقال التالي
روسي: الآخرون تأقلموا بشكلٍ أفضل مع متطلّبات درّاجة 2019

المقال السابق

روسي: الآخرون تأقلموا بشكلٍ أفضل مع متطلّبات درّاجة 2019

المقال التالي

لورينزو بصدد إعلان اعتزاله "موتو جي بي" في الساعات المقبلة

لورينزو بصدد إعلان اعتزاله "موتو جي بي" في الساعات المقبلة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة فالنسيا الكبرى

جائزة فالنسيا الكبرى

١٥ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
08:10
14:10
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرة الرابعة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
07:30
13:30
القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:10
14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:35
14:35
السباق
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
08:00
14:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

2
فورمولا 1

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

3
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

4
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث الأخبار

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
MGP

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
MGP

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا
MGP

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا
MGP

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي
MGP

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.