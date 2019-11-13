إمكانية عودة "الموتو جي بي" إلى المجر في 2022

كان من المقرر أن يزور قطار البطولة المجر للمرّة الأولى منذ العام 1992 في 2010 على حلبة بالاتونرينغ الجديدة في مدينة سافولي، لكن تمّ التخلّي عن تلك الخطة عندما واجهت الحلبة مشاكل مالية خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبرزت شائعات بإمكانية عودة البطولة إلى المجر على حلبة هنغارورينغ في الأعوام الأخيرة، لكنّ لم يتمّ التوصّل لاتّفاق في نهاية المطاف.

مع ذلك، وكجزء من خطة توسيع الروزنامة، وقّعت شركة دورنا مذكرة تفاهم مع الحكومة المجرية من أجل إقامة سباق على حلبة جديدة بشرط أن يتمّ توقيع عقد مروّجي الجائزة بحلول نهاية فبراير/شباط المُقبل.

وقد علّق لازلو بالكوفيتش وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري في هذا الصّدد قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالإعلان عن اتّجاه الموتو جي بي للعودة إلى المجر. إذ سيتمّ قريبًا عرض استراتيجية تطوير رياضة السيارات المجرية على الحكومة، والتي ستتضمّن عددًا من الأهداف والخطط. إذ أنّه وإلى جانب النجاح في هذه الرياضة وتأثيره على السياحة، فإنّنا بحاجة إلى تدعيم ذلك أيضاً من أجل تأثير هذه الصناعة على نجاح الاقتصاد المجري".

هذا ومن غير الواضح بعد كيف ستؤثّر إضافة المجر، إذا ما تمّ التوصّل لاتّفاق، على الروزنامة مستقبلًا، مع الاقتراح الحالي بالتوسّع إلى 22 سباقًا لموسم 2022.

إذ من المقرّر أن تتوسّع روزنامة البطولة خلال الأعوام القليلة المُقبلة مع عودة "الموتو جي بي" إلى فنلندا في 2020، إندونسيا في 2021 والبرازيل في 2022، في ظلّ وجود شائعات عن عودة البرتغال كذلك.